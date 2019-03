Incrementan Enfermedades Bucales en Niños

*Por Malos Hábitos en Alimenticios e Higiene.

Tapachula, Chiapas; 4 de Marzo.- Debido al excesivo consumo de golosinas y a los malos hábitos de higiene, se ha incrementado en Tapachula las enfermedades bucales en niños del nivel Preescolar, situación que deriva a la pérdida de órganos dentales a temprana edad.

La Presidente del Colegio de Cirujanos Dentista de Tapachula, María del Tránsito Moreno Moreno, afirmó que el 70 por ciento de los niños del nivel Preescolar o Primaria presentan problemas bucales, que de no atenderse pueden

Las principales enfermedades bucales que presentan los niños por el excesivo consumo de golosinas y por los malos hábitos de higiene son, las caries, problemas de gingivitis a temprana edad, acumulación de sarro, por lo que es necesario que los padres lleven a sus hijos a realizar una limpieza general de sus dientes, por lo menos una vez al año.

Estos problemas se deben a que los niños consumen golosinas entre comidas, generando que los dientes queden sucios; los especialistas recomiendan cepillarse 4 veces al día, dijo, pero los padres no vigilan que sus hijos tengan este hábito de higiene, y aunque el cepillado más importante es el de la noche, muchos se duermen sin realizarlo.

Señaló que es necesario que los padres enseñen a los niños la forma correcta de cepillado, de cuya técnica depende el mantener sanos los dientes, además de acudir de manera periódica con el dentista, por lo menos una vez al año para realizarse una limpieza general, cual ayudará a prevenir que se queden sin sus órganos dentales desde muy pequeños.

“Un 70 por ciento de los niños presentan caries y problemas de encías, ya que las personas aún son muy descuidadas con su salud bucal, que implica tanto a los dientes como a los tejidos blandos, que de no atenderse a tiempo puede derivar en infecciones mucho más graves” sostuvo. EL ORBE/ Marvin Bautista.