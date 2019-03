Denuncian a Gasolineras por Vender Litros Incompletos

Tapachula, Chiapas; 11 de Marzo.- La economía del sector transporte está en jaque, debido a los constantes aumentos del precio de la gasolina, aunado a la práctica ilegal de empresarios gasolineros al vender “litros” incompletos establecimientos de Tapachula, sin embargo, la autoridad responsable de vigilar esta problemática se mantiene apática aplicar sanciones para evitar estos abusos.

La Presidente de la Cooperativa Autotransporte Corban de Chiapas, Beatriz Rivera Domínguez, afirmó que está práctica ilegal que cometen las gasolineras contra la población, pero sobre todo con el sector transporte quien es el que carga combustible todos los días, es grave, y aunque han habido denuncias no se ha frenado esta situación que va en detrimento de la economía.

En reiteradas ocasiones, diversos sectores han solicitado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) su intervención para que de manera general revise las bombas despachadoras de gasolina y se deje de robar abiertamente al usuario, además, han exigido un monitoreo permanente y sanciones a quienes a través de la práctica ilegal afectan la economía del sector.

Hay gasolineras en donde se ha comprobado que roban hasta 2 litros, situación que debe ser investigado, ya que las personas piden cierta cantidad de litros en un recipiente con marcador y al ver la cantidad que marca la bomba despachadora, estos no concuerdan con la cantidad solicitada, y aunque reclaman a los trabajadores, no se llega a ningún arreglo.

La entrevista señaló debido a esta problemática se ha pedido a la autoridad mayor vigilancia en las gasolineras de Tapachula y los municipios cercanos, ya que aunado al incremento de los combustibles los empresarios han afectado la economía del sector transporte, incluso de los automovilistas al despachar litros incompletos.

El tema de los litros incompletos y el incremento de los combustibles no sólo afecta a los concesionarios o dueños de unidades, sino también a los choferes, quienes al invertir mayores recursos para abastecer de gasolina a las unidades, sus ingresos para sus familias disminuyen. EL ORBE/ Marvin Bautista.