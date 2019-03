Esterilización de Gatos y Perros; 16 Y 17 de Marzo

Tapachula, Chiapas; 14 de Marzo.- Durante los días 16 y 17 de Marzo se desarrollará una campaña de esterilización de gatos y perros a través de la Fundación Doctora Lilia Chong, informó su presidenta Lilia Eugenia Chong Quero.

Destacó que esta tipo de actividad que inició desde el año pasado, la efectúan de manera mensual y los interesados pueden comunicarse a los celulares con número 9626967324 y 9621312428.

El sábado las cirugías serán de 5 de la tarde a 9 de la noche y el domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

Dijo que este tipo de campañas han tenido aceptación, por lo que han continuado realizándolas con el objetivo que haya un control en la reproducción de los animales, gatos y perros, pero reconoció que hace falta que más dueños de mascotas se concienticen para que puedan esterilizarlas.

La doctora manifestó que con este tipo de cirugías no solamente se previene que ya no sigan teniendo más gatos o perros, sino que también se previenen enfermedades. En las hembras se previene que no presenten cáncer de matriz o de ovarios, porque se les quitan estos órganos y en los machos se previene el cáncer de testículo y de próstata.

Chong Quero añadió que las cirugías tienen un costo, toda vez que no cuentan con el respaldo de ninguna institución de Gobierno ni particulares. Si es un cachorro cuesta 500 Pesos, y los grandes hasta 900 Pesos. Incluye cirugía, antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios, así como revisión post operatoria y el retiro de puntos.

En las campañas la cantidad máxima que han atendido fue de 39 mascotas, siempre ha habido un número considerable, de ahí que las continuarán realizando. EL ORBE/Rodolfo Hernández González