Sin Solución Bloqueo Carretero en Ejido Miguel Hidalgo de Tuxtla Chico

* Habitantes Exigen Transporte Ejidal.

Tuxtla Chico, Chiapas; 16 de Marzo.- El bloqueo que dio inicio el jueves 14 de Marzo como resultado de la inconformidad de habitantes del ejido Miguel Hidalgo, de este municipio, no ha sido resuelto por las autoridades, denunció el presidente del Comisariado Ejidal, René Isabel Pérez.

La inconformidad es por la carencia de unidades de transporte desde su comunidad hacia diversos puntos, señaló, entre ellos la ciudad de Tapachula, por lo que han solicitado les permitan contar con transporte ejidal.

Este sábado tuvieron una mesa de negociación con la asistencia del delegado de Transporte, Jairo Palomeque Madrid, con la intervención del subsecretario de Gobierno, Omar Ornelas, un Ministerio Público que dio fe, entre otras personalidades, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Esta movilización es la única salida que les han dejado las autoridades que se han cerrado a darles una respuesta concreta al planteamiento de contar con su propio transporte ejidal, como consecuencia de que las unidades que pasan por el ejido a ‘Miguel Hidalgo’ van llenas y se quedan varados los estudiantes, las señoras que van a vender sus productos del campo y la población en general.

Pérez añadió que lo único que les ofrecieron los funcionarios es la apertura de una mesa de trabajo a nivel Estado “y eso no significa nada para nosotros, y la voz de la mayoría es que no se levante el bloqueo, y demostrando la voluntad de nuestra gente, que es pacífica y trabajadora, se levanta la cadena que está a la altura del cantón El Aguinal, de este municipio, para demostrarle al Gobierno que hay disposición y la buena voluntad de llegar a acuerdos”.

Dijo que la cadena en el ejido ‘Miguel Hidalgo’ se mantiene solo para las unidades de transporte y como parte de un compromiso, los vehículos del servicio particular van a tener libre acceso.

Informó que la mesa de negociación será en Tuxtla Gutiérrez el próximo viernes 22 de Marzo, todo dependerá de los acuerdos a los que se lleguen y la gente estará la espera de los resultados, si no hay ninguna respuesta favorable a la petición del ejido, la asamblea va a determinar el rumbo a seguir, se levanta el bloqueo o continúa por tiempo indefinido. EL ORBE / Rodolfo Hernández González