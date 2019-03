Tapachula, Chiapas; 21 de Marzo.- Durante los últimos años, ganaderos del Soconusco han estado marginados de apoyos gubernamentales, situación que ha provocado que los productores enfrenten una crisis económica severa, que los mantiene al límite de la quiebra, afirmó el Presidente de la Asociación Ganadera Local “General Emiliano Zapata”, Bersaín Mejía Rubio.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, se cancelaron todos los apoyos para los ganaderos del sector social, problemática que originó una severa crisis en los productores de la región, quienes se vieron en la necesidad de vender sus bovinos, al no contar con los recursos para mantener la crianza de los animales.

Al no contar con los apoyos para solventar las necesidades más apremiantes que exige el cuidado de los animales, los productores han tenido que invertir sus recursos para adquirir vacunas para prevenir enfermedades, ya que el Gobierno Federal anterior sólo benefició a los grandes productores, y a los del sector social los excluyó de los programas e incentivos.

Tan solo en la Asociación que representa, el hato ganadero disminuyó en los últimos tres años un 50 por ciento, ya que contaban con aproximadamente 6 mil cabezas de ganado registrados y ahora solo existen 3 mil, situación alarmante, por lo que es necesario que hayan apoyos para los productores que aún mantienen esta actividad en la región.

El sector agropecuario en el Soconusco está en bancarrota, dijo, y de continuar con esta situación el poco bovino que aun conforma el hato ganadero disminuirá aún más, porque los productores no cuentan con los recursos para mantener la crianza de los animales.

Existen grandes expectativas con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha anunciado grandes beneficios para el campo, en el que está incluido el sector ganadero, por lo que los pequeños productores confían en ser tomados en cuenta en el programa de “Crédito Ganadero a la Palabra”, que vendrá a repoblar el hato en la región, además de mejorar la infraestructura para la crianza de los bovinos, detalló. EL ORBE/ Marvin Bautista