Padres de Familia Lamentan Nulo Apoyo de la Alcaldesa

* En el Tema de la Reconstrucción de Escuelas.

Tapachula, Chiapas; 22 de Marzo.- Es lamentable que la alcaldesa de este municipio, Sonia Eloína Hernández Aguilar, desatienda las necesidades de la población, denunció el presidente del Comité Municipal de Padres de Familia, Javier Ovilla Estrada.

Dijo que no les ha dado el acompañamiento en la lucha que han desarrollado para exigir el reinicio de los trabajos de la reconstrucción de escuelas que resultaron dañadas por los diversos sismos.

Durante las 72 horas en las que mantuvieron bloqueado el Puente Internacional Suchiate II, precisó, ni siquiera los apoyó con agua, a pesar de que se trató de una lucha justa en la que ella, como autoridad municipal, ni siquiera ha realizado gestiones ante los Gobiernos Federal y Estatal.

Ovilla Estrada manifestó que solicitaron la presencia de la policía o de agentes de Vialidad, toda vez que un imprudente conductor de vehículo se pasó los obstáculos con los que bloqueaban la cinta asfáltica y a punto estuvo de atropellar a dos personas.

Señaló que la respuesta que les dieron en las instalaciones policiacas fue que ellos no cuidan ni protegen a ese tipo de manifestaciones, situación que lamentó porque no se trató de una movilización por capricho, sino porque se buscan los intereses de los alumnos y de los docentes que desarrollan sus actividades en condiciones deplorables. EL ORBE / Rodolfo Hernández González