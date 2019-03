Se Declaran en Huelga Investigadores del INIFAP

* Recursos Federales son Empleados en Otros Rubros.

Tuxtla Chico, Chiapas; 22 de Marzo.- Investigadores del Campo Experimental Rosario Izapa, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), se instalaron en huelga porque aún no logran acuerdos para la firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2021.

En entrevista en representación de sus compañeros investigadores, Moisés Alonso Báez, informó que han tenido algunos tropiezos con el INIFAP, sobre todo en algunos puntos que no han sido conciliados, entre ellos la cláusula 74 del contrato colectivo de trabajo, en el cual se otorga apoyo económico para 302 proyectos de investigación que son la parte sustantiva del instituto, principalmente porque son los que ejecutan los investigadores como parte de la investigación y transferencia de tecnología.

Ese es un punto central en el que no ha habido conciliación, cuando ese recurso es suficiente, es decir “el recurso que otorga el Gobierno Federal a través de la SADER al INIFAP ha sido empleado para otros intereses propios de la institución y a nosotros no nos han querido apoyar para realizar nuestra actividad sustantiva, que es la investigación”, añadió.

Es preocupante esta situación y los directivos se justifican al plasmar otras actividades que en realidad no son el sustento del Instituto, dijo, como es la utilización de los recursos para la compra de vehículos para el personal administrativo, mientras que los investigadores carecen de unidades en condiciones ideales para hacer su trabajo, tampoco les dan combustible y el que utilizan para operar sus proyectos han sido con recursos externos de otros proyectos, es decir, de otras fuentes que financian la investigación y la transferencia de tecnología.

Explicó que son 884 investigadores del INIFAP en el país, pero solamente participan 700 sindicalizados y prestan sus servicios en los 77 campos experimentales y 5 centros de investigación. En Chiapas hay 14 investigadores en el Campo Experimental Rosario Izapa, y 14 en el de Ocozocoautla.

“En las diversas reuniones que se han desarrollado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México han solicitado la presencia del Instituto para seguir tratando los puntos, desafortunadamente hasta el día de hoy no ha habido un punto de acuerdo en las demandas conciliatorias que estamos exigiendo”, añadió.

Alonso Báez señaló que las actividades sustantivas que son la investigación, la generación del conocimiento, la transferencia de tecnologías y que están en el corto plazo, sean adoptadas precisamente por los demandantes o productores en los ámbitos agrícola, pecuario y forestal. EL ORBE / Rodolfo Hernández González