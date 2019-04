Ayuntamiento de Tapachula Desatiende Conflicto en Pavencul

Tapachula, Chiapas; 31 de Marzo.- Luego de los lamentables acontecimientos ocurridos durante la semana pasada en la zona indígena de Pavencul, en la parte rural alta de este municipio y en los que hubo enfrentamientos civiles, las autoridades desistieron acudir a esa región “porque no hay las condiciones de seguridad para que arriben los funcionarios”.

Como se recordará, la Asamblea General del ejido Toquián Grande- Pavencul acordó en la víspera, una serie de acciones en contra de un sector de la población de esa parte serrana del municipio, que hasta el fin de semana había dejado un saldo de, al menos, nueve viviendas y varios vehículos incendiados.

Así también destrozos en varios inmuebles, disparos de arma de fuego, caminos bloqueados y gente que huyó entre los montarrales tratando de salvar sus vidas.

Se esperaba que, ante esa situación de ingobernabilidad en la que cayó una de las secciones más grandes del Tapachula, acudieran fuerzas policíacas de diversas corporaciones, luego de la incapacidad de la administración que aún encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos, para ese y para los problemas prioritarios del municipio.

Gurría no acudió personalmente a atender esa problemática que provocó al tratar de imponer a un Delegado y al Agente Municipal sin consultar a la población y a los usos y costumbres.

En lugar de ello, utilizó su tiempo para sembrar arbolitos en el parque y hacer alarde de los botes de basura que le regaló la Canaco para que se instalen en el primer cuadro de la ciudad, ya que tampoco tuvo la capacidad para atender el reclamo social sobre lo sucio que está alrededor de sus oficinas, la alcaldía municipal.

En el caso de Pavencul, un grupo de abogados locales confirmó que, desde el viernes, han ido arribando a la ciudad las familias afectadas con la quema de sus viviendas y vehículos.

Acudieron a la Fiscalía de Distrito, dijeron, para presentar sus quejas penalmente en contra de quien o quienes resulten responsables.

Mientras que las autoridades se limitaron a solicitar -vía radio- la presencia de la directiva del Comisariado Ejidal para este lunes, para que expliquen cómo va el asunto.

El argumento para no ir, es que, cualquiera de los dos grupos en disputa, los podrían retener y utilizar para presionar sobre sus requerimientos.

Los que se han presentado ante las instancias judiciales a interponer sus denuncias relataron el drama que se vive en ese sector donde viven decenas de miles de familias en extrema pobreza.

Confirmaron que los accesos estaban bloqueados y que la situación estaba demasiado ríspida, aunque al poder escapar, desconocen el saldo actual y si hay víctimas fatales.

Se espera que el Gobierno del Estado haga una profunda reestructuración en la Subsecretaría de Gobierno porque los actuales responsables de esas oficinas, han demostrado que no tienen la capacidad para solucionar nada.

En tanto que, también hay la esperanza de que el Gobierno Federal y el de Chiapas unan esfuerzos para poner orden en Tapachula, luego de que el Ayuntamiento ha resultado ser un total fracaso y pone en riesgo la estabilidad social en la Entidad. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello