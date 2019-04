Comunidades de la “Ruta del Café” Sufren Marginación de las Autoridades

Claudia Ordóñez Vázquez, la declarante.

* Padecen Inseguridad, Falta de Servicios de Salud, Entre Otros.

Tapachula Chiapas; 27 de Abril.- Los habitantes del Ejido Independencia, lugar asentado en la zona media alta de Tapachula a 25 kilómetros de la cabecera municipal de Tapachula, a la mitad de la Ruta del Café, mantiene la expectativa en que los tres niveles de Gobierno finalmente atiendan sus principales necesidades ya que históricamente han estado marginados.

La representante del Comisariado Ejidal en Independencia, Claudia Ordóñez Vázquez, mencionó que el ejido, tiene carencias graves desde el rubro de la salud, de seguridad, de falta de espacios recreativos para los niños, de accesos viables en caso de alguna evacuación y de deficiencias en la comunicación telefónica.

Señaló que de manera histórica esta comunidad ha gestionado los servicios que carecen, pero no han sido escuchados por las autoridades; sin embargo esperan que ahora que se conjuntaron los gobiernos de la llamada 4a. Transformación en sus tres niveles, puedan ser escuchadas sus necesidades, de lo contrario, el cambio sólo sería de membrete y se tendría más de lo mismo.

Son alrededor de 200 familias que ahora viven en el ejido Independencia, quienes carecen de una de las herramientas principales para el desarrollo de una comunidad como es la comunicación, y es que desde hace algún tiempo se ha estado pidiendo una cobertura telefónica, debido a que se han presentado algunas emergencias y no tienen cómo informarlo a las comunidades.

También para el caso de las emergencias al 911, quedan restringidas puesto a que no hay señal en los teléfonos celulares, tampoco la línea de TELMEX han podido instalar, por lo que permanecen en el desamparo ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar.

De igual forma, los niños y jóvenes que conforman el sector con mayor vulnerabilidad, no cuentan con lugares de recreación ni esparcimiento, ante un incremento en el índice de alcoholismo y drogadicción que se ha presentado en la comunidad en los últimos meses. EL ORBE/Marvin Bautista