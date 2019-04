Más Jóvenes Participan en Actos Delincuenciales

Iván Cruz Sumuano, el declarante.

* Son el Sector más Vulnerable.

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril.- La semana pasada, de acuerdo a la última encuesta ciudadana sobre la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país, Tapachula obtuvo el primer lugar de esa lista negativa con un 96 por ciento, seguida de Villahermosa y Cancún, este referente considera por primera vez a una ciudad chiapaneca dentro de las cifras con los índices más altos de percepción de inseguridad.

Seguramente este fenómeno se da porque en la frontera sur hoy es paso abierto de miles de migrantes centroamericanos, cubanos y extracontinentales, y con ello, coincidentemente la actividad delincuencial se ha disparado de manera alarmante, al grado de suscitarse homicidios a dos cuadras del Palacio Municipal y a plena luz del día.

Con ello, la juventud de Tapachula se ha convertido en uno de los sectores con mayor vulnerabilidad, por eso, es de la familia la responsabilidad de guiar por un buen camino a los jóvenes, evitando que caigan en las garras de las adicciones, y consecuentemente se integren a las filas de la delincuencia.

El instructor en programación neurolingüística, Jorge Iván Cruz Sumuano, indicó que la familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad, y es fundamental que los padres tengan un buen entendimiento y la atención hacia sus hijos, entonces los jóvenes y niños irán creciendo con los valores que le permitan desarrollarse con la intención de conseguir una sociedad mejor.

La familia es la entidad responsable de educar a los niños y jóvenes para que en un futuro no caigan en conductas antisociales, sostuvo, y no se le debe responsabilizar de todo al Gobierno, ya que desde los hogares se tiene el control de las emociones de los jóvenes y tan sólo el Gobierno emplea programas preventivos y de capacitación, que no se compara con lo que la familia pueda lograr desde la infancia.

Según estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública, en México cada año son privados de su libertad en promedio 4 mil 500 adolescentes acusados de haber cometido delitos considerados graves por la ley; sin embargo, cada uno de esos jóvenes pudo evitar esa condición si los lazos familiares hubieran sido reforzados con educación desde el hogar.

Finalmente, el experto mencionó qué es necesario un trabajo coordinado entre padres de familia y autoridades para poder establecer estrategias de prevención de delitos, que permitan alejar a los jóvenes de pandillas, las cuales operan en los municipios fronterizos, la mayoría integradas por adolescentes. EL ORBE/Marvin Bautista