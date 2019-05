Faltan Espacios Para Estacionamiento en el Centro de Tapachula

Tapachula Chiapas; 15 de Mayo.- El centro histórico de Tapachula, es la zona comercial más importante de la frontera sur, en donde convergen aproximadamente mil 400 comercios que ofertan productos y servicios, lo que permite que a diario haya una importante afluencia de visitantes en el primer cuadro de la ciudad.

Muchos de los que acuden al primer cuadro de Tapachula, lo hacen en vehículos particulares, sin embargo, con el paso de los años, los espacios de estacionamiento se han hecho insuficientes, aunado a que la autoridad municipal ha restringido el estacionarse en calles aledañas al centro de la ciudad.

El Presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), José Elmer Alquiahualtl Herrera, afirmó que la falta de sensibilidad de la autoridad municipal de abrir nuevos espacios de estacionamiento ha frenado la visita de clientes locales e internacionales y por lo tanto los comercios establecidos en el primer cuadro de la ciudad se han visto afectados en sus ventas diarias.

Alrededor del parque “Miguel Hidalgo” existen espacios de estacionamiento pero que, por razones poco entendibles, la autoridad municipal decidió restringirlas, cuando para los comerciantes es ya una necesidad que existan zonas donde los visitantes puedan dejar estacionados sus vehículos, mientras realizan sus compras.

Es incongruente esta determinación que tomó la autoridad municipal, porque cuando arriban “cruceros” a Puerto Chiapas, ahí si habilitan las calles aledañas al parque para que los autobuses puedan estacionarse, cuando en realidad este tipo de turistas no benefician en nada al comercio establecido en el primer cuadro de la ciudad, ya que por lo regular no compran, dijo.

Señaló que, a los turistas guatemaltecos, que son los que mueven la economía local, no se les brindan las mismas facilidades que a los “cruceristas”, ya que cuando un vehículo con placas de Guatemala se estaciona, quizá por desconocimiento en un lugar restringido, inmediatamente y sin consideración es infraccionado por elementos de Vialidad Municipal.

La falta de espacios de estacionamiento y la rigidez de los elementos de vialidad para infraccionar a los visitantes guatemaltecos ha ocasionado la caída de las ventas en porcentajes considerables para los comercios del primer cuadro de la ciudad, ya que, a decir de los propios turistas, es mucho mejor realizar sus compras en las plazas comerciales, en donde se sienten menos hostigados por elementos de VM. EL ORBE/Marvin Bautista.