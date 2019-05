Habitantes del Ejido “Felipe Carrillo Puerto». Denuncian Incremento de Inseguridad

Tapachula, Chiapas; 27 de Mayo.- Habitantes del ejido «Felipe Carrillo Puerto» denunciaron el incremento de inseguridad debido a la falta de atención del Presidente Municipal, ya que en diversas ocasiones le han pedido mayor vigilancia policíaca, pero no ha querido atender la problemática, situación que mantiene a los comuneros en constante acecho de los delincuentes.

En representación de los habitantes, Ángel Orella Méndez, dio a conocer que en las recientes semanas se han registrado hasta dos o tres ilícitos por día en la comunidad, por lo que la población está prácticamente desprotegida y en riesgo, pero la autoridad municipal no ha querido atenderlos.

A diario ocurren asaltos, robos a casa habitación, así como robo de cosechas y aunque de manera escrita han solicitado mayor vigilancia policíaca, la autoridad ni siquiera ha querido recibir oficios donde se pide atención, situación que ha propiciado gran inconformidad entre los habitantes quienes han acordado tomar medidas más enérgicas para exigir al Ayuntamiento que cumpla con su responsabilidad.

Por otro lado, mencionó que en diversas ocasiones también se ha pedido la rehabilitación de la red de agua en el ejido e incluso, cuando el ahora Alcalde andaba en campaña prometió apoyar a la comunidad en este rubro, sin embargo, una vez que tomó posesión del cargo no ha querido ni recibir a la comitiva de habitantes que han buscado un acercamiento para plantear este otra problema.

Cuentan con una red de agua que data desde hace más de 40 años, la cual es obsoleta e insuficiente, pues sólo abastece al 40 por ciento de los habitantes, y la mayoría no tiene el servicio de agua entubada.

Este lunes el Alcalde llegó a la comunidad, supuestamente a poner en marcha una ampliación de la red de agua en el ejido, situación que generó molestia entre los ejidatarios, ya que, por usos y costumbres de la comunidad, cuando se realiza una obra se busca que esta tenga un impacto en la mayor parte de los habitantes situación que no sucedió en esta ocasión, porque el proyecto sólo beneficiará a un grupo que, supuestamente, tienen la cercanía con el Presidente.

Finalmente, los habitantes exigieron al Presidente les conceda una audiencia para exponer todas las problemáticas del ejido, ya que no permitirán que, con una obra absurda, como la que puso en marcha vaya a querer decir que impulsa el desarrollo de la comunidad, por lo que no permitirán que engañen a la ciudadanía anunciando una obra millonaria, cuando lo único que hará es colocar unos tubos. EL ORBE/Marvin Bautista.