Se Desploman Ventas por Presencia de Migrantes y de Falta de Promoción

Tuxtla Chico, Chiapas; 30 de Mayo.- “Las ventas en esta zona han estado muy bajas, ya que no tenemos el apoyo del Gobierno para promocionar el corredor turístico que se ubica en la carretera Tapachula-Talismán, sobre todo para atraer a los visitantes guatemaltecos que vienen a generar economía”, señaló Martha Lilia Aguirre Cancino, comerciante de artesanías en el kilómetro 10.

Destacó que las ventas se han desplomado en un 80% porque les ha afectado demasiado la presencia de las caravanas de migrantes que han ingresado de manera constante, y ante el temor de ser agredidos o saqueados han bajado sus cortinas.

Por esta misma circunstancia los clientes dejan de venir a realizar sus compras, “ya no nos visitan, situación que es preocupante porque si el producto no se vende en la temporada, nos queda”, señaló.

Las personas que vienen del vecino país pasan de largo porque no hay promoción y lo mismo sucede con los turistas de los cruceros que llegan a la zona arqueológica de Izapa, ya que los encargados de coordinar esos recorridos no incluyen al Corredor Turístico Izapa, ubicado a lo largo de la carretera internacional, sostuvo.

Aguirre Cancino manifestó que también sufren pérdidas económicas porque si no sacan su producto se queda rezagado porque se vive una etapa de moda, baja la calidad, se va deteriorando al producto y el cliente ya no lo lleva.

Consideró que se hace necesario que las autoridades promocionen esta zona comercial denominada Corredor Turístico, entre los visitantes, pues habría derrama económica. EL ORBE / Rodolfo Hernández González