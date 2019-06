Retrasan el Pago de Bienestar Microcréditos

Huixtla, Chiapas; 6 de Junio.- Como consecuencia del bloqueo que se registró en la Carretera Costera en los tramos Villa Comaltitlán-Escuintla, también repercutió en el pago de los adultos mayores y de microcréditos del programa federal Bienestar, ya que según empleados de Telecom, donde pagarían el apoyo federal, no recibieron el dinero, porque no pudo pasar el carro de valores de Cometra.

Lo anterior fue dado a conocer por los que resultaron beneficiados en Huixtla, manifestando su inconformidad, pues desde el pasado martes los funcionarios del programa les dijeron que en esa fecha se iba a comenzar a pagar y ya llevan tres días, desde las ocho de la mañana hasta las 3:00 de la tarde esperando, pero hasta el momento no llegan. EL ORBE/Luis Javier Ramos