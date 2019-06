Población se Oponen a Construcción de Mega Albergue Para Migrantes

Alfredo de la Cruz Cordero, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio.- “Es necesario que los Gobiernos centroamericanos se hagan responsables de sus connacionales, no es posible que México, pero sobre todo los que habitamos en esta región, tengamos que padecer problemáticas diversas por su presencia”, denunció Alfredo de la Cruz Cordero, de la Asociación Civil Nueva Generación Vinculación Social.

“No queremos que se haga ese megaalbergue que pretenden construir en esta región, no lo digo yo, lo dicen quienes habitamos en estas tierras que nos vemos invadidos con tanta gente que además de demandar servicios, muchos generan inseguridad y hasta pueden ser portadores de enfermedades”, añadió.

Dijo que ante tanta problemática que se vive en la frontera sur, se hace necesario que se pase de los discursos a los resultados de la 4ª Transformación, principalmente en que se atienda la seguridad nacional para los habitantes de Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo y Suchiate que necesitan ya de la Guardia Nacional, actualmente lo único que se ve son retenes con policías y militares, pero no de la corporación que anunció Andrés Manuel López Obrador.

Este cinturón fronterizo es de grandes necesidades y de grandes prioridades que necesita ser atendido, es importante que las autoridades volteen los ojos con realidad, “queremos solicitarle al Presidente de la República que ponga como prioridad al Estado de Chiapas”, precisó.

Chiapas es un Estado sumamente rico, pero pobre al mismo tiempo, tiene muchas riquezas naturales, mucho turismo, pero se necesita orden en la actualidad, afirmó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González