Obispo Condena Asesinato de Catequista en Acacoyagua

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio.- El obispo Jaime Calderón Calderón condenó el ataque armado en la capilla de la Inmaculada Concepción de la parroquia de San Marcos Evangelista, municipio de Acacoyagua, Chiapas.

“Con profunda tristeza y consternación les comunicamos que hemos sido víctimas de la violencia generalizada que se vive en el país. Ayer sábado hacia el mediodía las hermanas catequistas estaban finalizando un curso en la capilla de la Inmaculada Concepción, cuando dos jóvenes, llegados hasta el final y sentados, sacaron sus armas y empezaron a disparar. Lamentablemente uno de los proyectiles alcanzó a Margeli Lang Antonio, catequista de niños de esa parroquia, muriendo instantes después del ataque”, explicó.

Monseñor informó que “las indagatorias han comenzado en el lugar de los hechos y exigimos que lleguen hasta dar con los responsables. Nos unimos al dolor de los familiares y de la parroquia de San Marcos Evangelista. Nuestra familia Diocesana jamás ha de acostumbrarse a estos hechos y mostramos nuestra preocupación y rechazo antes estos signos lamentables de descomposición social y moral de la comunidad humana”.

Este es el primer hecho que se da en el seno de una capilla y que como Obispo le preocupa que haya sucedido, como resultado de la descomposición social, sobre todo porque fue dentro de un espacio sagrado, revelando el grado de inhumanidad en el que se encuentran los asesinos que llegan a causar daño, afirmó.

“Exigimos a la autoridad que esclarezca este crimen, desconocemos muchas cosas y estamos en esta espera del dictamen que emitan los peritos, pero de entrada nos preocupa, pero no vamos a llenarnos de miedo si eso es lo que pretenden, pero tenemos que hacer voz de que no podemos seguir viviendo en una situación de inseguridad”, precisó.

Se Pronunció Porque Autoridades Solucionen

Conflicto en Zona Alta de Tapachula.

“Estamos preocupados por la situación que viven los habitantes de la zona alta de Tapachula, específicamente nos referimos a la región en Pavencul, quienes desde meses atrás sufren un conflicto social por asuntos de concesiones de transportes y que todos sabemos está en manos del Gobierno la solución pacífica de este asunto; los vemos desamparados y abandonados. Los sentimos desesperados y les pedimos que no caigan en la tentación de resolver por su propia fuerza estos conflictos entre iguales. Que nuestra voz apresure los pasos de una resolución pronta a este momento tenso de la vida de esas comunidades”, agregó.

Es necesario que el Gobierno dé una solución a esta problemática y no esperar a que vaya desbordarse en un conflicto que nadie desea llegue a consecuencias extremas, externó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González