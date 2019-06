Vendedores Ambulantes Desalojados Protestan Frente a la Presidencia

Tapachula, Chiapas; 17 de junio. – Decenas de comerciantes de puestos fijos y semifijos protestaron este lunes en la explanada exterior del Palacio Municipal, ya que aseguran el Ayuntamiento local los trata como si fueran delincuentes.

Patricia Chavarría Cruz, en representación de los manifestantes, dijo ante los medios de comunicación que son vendedores de ese sector del centro de la ciudad, dese hace varios años.

La protesta se derivó luego del desalojo que organizó las autoridades municipales en el primer cuadro de la ciudad, en la que hubo enfrentamiento con los policías municipales y varios detenidos.

“Queremos solución a nuestros problemas; nuestros hijos no están asistiendo a la escuela por lo mismo, porque no tenemos di9nero para darles”, agregó.

Además, dijo que el alcalde, Oscar Gurría Penagos, había hecho el compromiso de apoyarlos, “pero mire que es lo que ha hecho, nos ha tratado como delincuentes”.

Según la comerciante, las autoridades locales los despojaron de sus negocios “y solamente por trabajar honradamente hemos ido a parar hasta la cárcel”.

Durante la protesta desplegaron pancartas, en las que hacían referencia de la problemática y exigían atención inmediata para solucionarla.

Sin embargo, no se dio ese acercamiento con el gobierno municipal y por ello decidieron iniciar un plantón en las afueras de la Presidencia Municipal, donde colocaron carpas hechizas. Indicaron que permanecerán en esa misma postura, en tanto no se inicie una mesa de diálogo, en donde les den soluciones.

A unos metros de ellos, continúan también las comerciantes del tianguis “Emiliano Zapata”, quienes demandaron al director de gobierno municipal Alfonso Viana Arenas, por el delito de fraude, falsificación de documentos, entre otros delitos que, hasta hoy, siguen impunes.

Una tercera protesta la protagonización maestros del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación en protesta porque aseguran que no les han atendido su pliego petitorio. Ellos también iniciaron un plantón ahí mismo, en tanto les resuelven sus exigencias. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello