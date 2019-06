Protestan Familias por Desalojo de Viviendas que no Pudieron Pagar

*Critican que se vaya a construir un gigantesco albergue para migrantes y a ellos los echen a la calle

Tapachula, Chiapas; 18 de Junio.- Decenas de familias cubiertas de la cara con cajas y bolsas de cartón, protestaron este martes fuera de las instalaciones de la sucursal del Banco Santander, porque les han notificado que serán desalojados con el uso de la fuerza pública de sus viviendas.

Con pancartas, los manifestantes se instalaron en la banqueta periférica de esa institución, ubicada en la Central Poniente y 2ª Avenida Sur, en el centro de la ciudad.

De acuerdo a lo que explicaron a los medios de comunicación, desde hace alrededor de siete años, unas 45 familias viven en un edificio que quedó en obra negra en el fraccionamiento Casas Geo y buscaron alternativas para conciliar con el banco y pagar por los departamentos.

Sin precisar a fondo sobre todo lo que ha pasado de manera jurídica durante todos estos años y los acuerdos que llegaron las partes involucradas, indicaron que el banco les dijo que no les podía dar esas viviendas porque eran pobres y no tenían para pagarlas.

Además de que les enviaron un abogado para notificarles que deberían de desalojar de inmediato, pues este miércoles usarían la fuerza pública contra ellos.

Temiendo por la integridad física de los menores de edad y de perder sus pertenencias, señalaron que no les quedó otra opción más que protestar en contra de esas medidas.

Incluso, criticaron que mientras el Gobierno empezará a construir en Tapachula uno de los albergues para migrantes más grandes del mundo, a ellos que son mexicanos, los están echando a la calle.

De cumplirse las advertencias de que serán desalojados, adelantaron que pasarán sus cosas hacia la explanada central y se quedarán a vivir ahí, porque no tienen otro lugar a donde ir y porque tampoco les están dando otra opción. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello