Canal de Desagüe Inunda Viviendas en “Colinas del Rey”

Tapachula, Chiapas; 27 de Junio.- El presidente de la colonia Colinas del Rey, Alfredo Barrios Díaz, denunció que desde hace años, cada temporada de lluvias, ochenta familias sufren inundación por el desbordamiento de canal de agua pluvial.

Una de las demandas de los afectados es que lo entuben para que se acabe el problema, pues la mayoría de las veces sus cosas se mojan y se echan a perder, sostuvo.

Añadió que en la calle donde sucede esa situación habitan muchas personas con capacidades diferentes y de la tercera edad y los taxistas no quieren prestarle el servicio cuando acuden a recibir atención médica, ante el temor de quedarse atascados o que la corriente los arrastre con todo y unidades.

Desde hace varios trienios han metido documentos a las autoridades en turno, pero lamentablemente nunca les han hecho caso, por lo que hacen un llamado a los tres órdenes de Gobierno para que los volteen a ver y se enteren de la grave situación que viven las familias que sufren a causa del desbordamiento del canal pluvial.

Siempre han sido visitados por candidatos, pero una vez que llegan al cargo se olvidan de las promesas que les hacen, afirmó, y aunque reconoció que otras partes de la colonia sí han sido tomadas en cuenta con obra pública, los que viven al lado del dren pluvial están en el olvido.

“Necesitamos solución a este problema, aún no se presentan las lluvias fuertes o los fenómenos naturales que traen ciclones o tormentas, en otras calles hicieron varios drenes pluviales, pero están azolvados y no tienen salida hacia el río y también afectan a quienes están en las cercanías”, finalizó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González