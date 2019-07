Alertan a Padres de Familia por Incremento del Consumo de Drogas

Tapachula, Chiapas; 5 de Julio.- Ante el incremento de casos por el consumo de drogas, autoridades alertaron a los padres de familia a estar más al pendiente de sus hijos.

Mario Alonso Solís Hernández, médico encargado de la unidad UNEME-CAPA, ubicado en el Antiguo Hospital General y en el Boulevard Akishino, señaló que desarrollan actividades para sensibilizar a los jóvenes, para que comprendan el daño que causa a la salud el consumir alguna droga.

Dijo que, como organismo dependiente de la Secretaría de Salud estatal, desarrollan foros en las instituciones educativas de primaria, secundaria, preparatorias y universidades, tanto públicas como privadas, donde dan amplia información a los estudiantes, con la participación de personal especializado.

Es preocupante que cada vez tienen acceso al tabaco y a otras drogas los niños de primaria, destacó, por lo que es un sector al que se está dando mayor atención, sin descuidar a los otros niveles de edad.

Solís Hernández precisó que llevan a cabo diversos eventos para prevenir a los jóvenes de que no consuman drogas, «tenemos la indicada, que es para aquellos que ya están consumiendo, y tenemos la selectiva, que son los jóvenes de 12 a 17 que aún no consumen».

El médico manifestó que ya realizan actividades a niños de 5 años de edad para que sepan lo que son las drogas, cómo pueden evitarlas, mediante los mensajes buscan que los niños puedan decirles a los papás que no consuman alcohol, que no consuman tabaco, marihuana, y cualquier sustancia adictiva.

Finalmente, dijo que el tabaco contiene más de 7000 sustancias, de las cuales más de 70 son cancerígenas y normalmente el fumador desconoce esa información, tampoco repara en el gasto semanal. EL ORBE / Rodolfo Hernández González