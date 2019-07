Reportan Desaparición de la Oficial del Registro Civil Hayat Rabban

Aquí en Tapachula

*Desde Hace Tres Días Desconocen su Paradero.

*La última vez que la vieron fue el sábado

Tapachula, Chiapas; 9 de Julio.- Tras dos días de no presentarse a laborar y ante un supuesto faltante de documentos oficiales, empleados de la Oficialía 02 del Registro Civil, con sede en esta ciudad, reportaron la ausencia de la titular de esa oficina, Hayat Rabban Castell.

Fuentes extraoficiales dijeron que este lunes, cuando los empleados se presentaron a ese lugar se percataron que había documentos desordenados sin justificación alguna, aunque así atendieron a las personas.

Al preguntar a los policías de seguridad privada que se encuentran a cargo de la Unidad Administrativa de Tapachula, al sur de la ciudad, comentaron que el sábado, Rabban llegó con unas personas y sacó algunas cosas.

La Oficial ya no se presentó a laborar el lunes y tampoco este martes. Ante esa situación, los empleados decidieron llamar a la Dirección General del Registro Civil, donde les dijeron que no estaba suspendida y que debería estar en funciones.

Eso preocupó aún más a los trabajadores y por ello decidieron llamarle a su teléfono celular, pero tampoco contestó a los múltiples intentos.

Ante eso, la Fiscalía General de Justicia del Estado intervino en la tarde de este martes sobre el caso y analizar la posibilidad de abrir una carpeta de investigación sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, los familiares de la funcionaria no han reportado nada al respecto. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello