Centro de Tapachula Inundada de Basura

Tapachula, Chiapas. El centro de la ciudad luce su peor imagen ante la falta de eficientes servicios públicos, que aunado a la irresponsabilidad de algunos de sus habitantes, ha provocado que la basura se acumule en las calles que rodean al parque central «Miguel Hidalgo».

Vecinos del centro y transeúntes afirmaron que aunque por parte del Ayuntamiento se cuenta con los barrenderos que tienen la función de levantar la basura del primer cuadro, recientemente se han dado acumulaciones de desechos en esas arterias de la ciudad: «anteriormente veíamos a los señores de limpia que hacían su trabajo, hoy no sabemos si cambiaron las disposiciones pero venimos al centro a hacer nuestras compras y nos encontramos esto que usted está viendo, montones de basura y es temprano, no sabemos si con los nuevos camiones recolectores cambiarán las medidas o de qué se trata, pero si está muy sucio nuestro centro», dijo Rocío González.

Por su parte uno de los comerciantes que tiene su local sobre la 10a. Avenida Norte, declaró: «no sabemos porque si limpia del municipio realiza recorridos para retirar la basura del primer cuadro, las calles lucen así, la mayoría de los compañeros que tienen negocios aquí veo que barremos o lavamos diario la banqueta, pero tenemos un par de días en que los acumulamientos se vienen dando», dijo.

De igual forma Juan José Wong, habitante que transitaba por esa arteria manifestó: «es feo ver la ciudad así, aquí hay dos cosas que suceden: por un lado el municipio que no realiza su labor como debe ser, y por otra aquellas personas que continúan arrojando la basura en la vía pública y que como puedes ver mucha es basura en bolsas, pero en su mayoría envases, envolturas de comida y hasta desperdicios de los negocios de por aquí, creo que sería conveniente que se sancione a todos los que tiren basura, pero que antes que todo, el ayuntamiento tenga un buen servicio de recolección de basura», concluyó. El Orbe/Alberto Bonilla Acosta