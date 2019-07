Protestan Normalistas por Desaparición de Educación Especial

*Afectarán a Niños con Capacidades Diferentes.

Tapachula, Chiapas; 10 de julio. – Normalistas de varias entidades del país protestaron este miércoles en contra de la desaparición de la educación especial en el país, porque aseguran que se afectarán a miles de menores de edad con capacidades diferentes y necesidades especiales.

En la mayoría de los casos se pronunciaron realizando marchas pacíficas en la que desplegaron mantas y pancartas con las que expresaron sus inconformidades, como lo ocurrido en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y otros estados.

En el caso de Tapachula, estudiantes de la de la Licenciatura en Educación Especial y Educación Primaria de la Escuela Fray Matías de Córdova, ubicada en la 6a Avenida Norte, entre la 31 y la 33 Calle Poniente, en la colonia “5 de febrero”, protestaron a la entrada de la Presidencia Municipal.

En el acto también participaron alumnos de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria “Ignacio Manuel Altamirano”, del municipio de Tuxtla chico, y de la Normal en Educación Preescolar “Rosario Castellanos”.

Ahí también reprocharon la desaparición de la formación por campo de especialización, y la reducción de materias.

El representante de ellos, que se identificó como “Iván”, de la Normal Fray Matías de Córdova, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que se vieron obligados a salir a las calles, luego de que, a partir de este semestre, desaparece la Licenciatura de Educación Especial por la de Inclusión Educativa.

Dijo que antes de imponer esas reformas, es necesario dejar en claro el contexto que se vive actualmente en las escuelas.

“Está mal llamada Reforma Educativa tiende a hacer que los niños con capacidades diferentes se adentren en las aulas de escuelas donde los maestros no tienen la especialidad de atención para ellos. La inclusión es una utopía en el país”, indicó.

De acuerdo a su versión, en las modificaciones legislativas les están quitando cuatro áreas: Audición y Lenguaje; Motricidad; Intelectual y Visual.

Esas áreas, comentó, son prioridad para la atención a los niños con capacidades diferentes o de necesidades especiales.

“Nuestra lucha es justa, porque no solo nos afecta a nosotros como futuros formadores educativos, sino también a esos niños, la atención que se les va a dar no será la necesaria ni la adecuada”, opino.

Además, “que a un maestro se le dificulta tener niños sin ninguna discapacidad y, por lo tanto, ¿qué pasara ahora que tengan a menores con problemas motrices, autismo u otros de ese tipo?”

Por ello hicieron un llamado a las autoridades para que se establezcan mesas de trabajo, en las que se puedan buscar solución a esa problemática.

En el acto ratificaron su rechazo a los nuevos planes para la formación de profesores en ese ramo, porque modifica el nombre de la licenciatura por el de inclusión educativa, desaparece la formación por campo de especialización y se reducen a materias optativas.

Los manifestantes pidieron hablar con las autoridades municipales para explicarles el problema y pedirles, como primera autoridad, el apoyo de gestionar un acercamiento con las autoridades superiores.

Sin embargo, indicaron que la única respuesta que obtuvieron es que fueran a hacer su protesta por otro lado porque no era un tema municipal. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello