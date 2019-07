Solicitan Programa Para Poda de Árboles en la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio.- Porque se implemente un programa para la poda y derribo de árboles que representan un peligro por su altura o porque ya están secos y podridos, se pronunciaron habitantes de distintos puntos de la ciudad.

Federico Gamboa Chiñas, con domicilio en la 9ª Avenida Norte número 62, entre 11ª y 13ª Calle Oriente, precisó que le preocupa la altura que ha tomado un árbol de mango que está en su patio, ya que abarca gran parte de la vialidad.

Dijo que, durante la temporada de cosecha, varios automovilistas han llegado a quererle cobrar cuando les ha roto el parabrisas o les abolla la carrocería, les ha argumentado que desde hace varios años ha solicitado que se lo derriben, pero Protección Civil le ha informado en su momento que no es de su competencia, lo mismo que Desarrollo Urbano y Ecología.

Actualmente no se ha presentado, ya que busca elaborar un documento y solicitar la firma de sus vecinos para tratar de darle más soporte a su planteamiento, sobre todo porque ojalá y las autoridades no vayan a querer intervenir cuando ocurra una desgracia, dijo.

En tanto la señora Lourdes Pérez precisó que en el Boulevard Akishino existe una ceiba, a la altura de la colonia Antorcha Vivah y ya han caído varias ramas enormes, la última tuvo que llegar personal de Protección Civil para hacerla pedazos con motosierra, de haberle caído a un automóvil, habría sido de graves consecuencias.

Lamentablemente desde hace años no ha habido un programa para atender este tipo de árboles que han crecido demasiado, los mismos que al caerse ramas han cobrado la vida de varias personas y dejado daños materiales a viviendas y vehículos, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González