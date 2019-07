Intransitable Carretera a Zona Alta de Tapachula

* Desde Hace 40 Años Piden su Rehabilitación.

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio.- Debido a la falta de atención por parte de las autoridades municipales y de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPYC), aunado a las fuertes lluvias que se han registrado en los recientes días, han provocado que el único camino de terracería que comunica a comunidades en la zona media alta de Tapachula esté prácticamente intransitable.

Ante esta problemática los habitantes de comunidades de Ejido la Concordia, Fracción La Ceiba, Fracción Las Palmas, Galeras, Plan Las Palmas, Las Cruces y Fracción Salvador Urbina exigieron a las autoridades municipales y estatales la rehabilitación inmediata de la carretera, ya que corren el riesgo de quedar incomunicados, toda vez las lluvias han deslavado el material y ha ocasionado que el camino presente severas afectaciones.

En representación de los comuneros, Roberto Tercero, afirmó que son aproximadamente 13 kilómetros que necesitan ser rehabilitados, y pese a que llevan más de 40 años con las gestiones ante las diversas instancias de Gobierno no han sido atendidos, situación que molesta a los habitantes, ya que hay comunidades de nueva creación que tienen mejores caminos que sus propios lugares.

Por años han gestionado la rehabilitación del camino, sin embargo ninguna autoridad ha atendido la demanda, situación que afecta el traslado de enfermos, de cosechas y demás productos que producen en sus comunidades.

El camino, al ser de terracería, presenta derrumbes y hundimientos, que provocan que el paso de los vehículos se dificulte, por lo que en ocasiones se quedan atorados y al no haber otra vía tienen que caminar para transbordar las unidades de pasaje.

En gran parte del camino las piedras están resaltadas lo que dificulta que los vehículos puedan circular, además de que en tramos donde es de tierra muchas veces las unidades de pasaje quedan atoradas, por lo que las personas que se dirigen a sus trabajos o a los centros educativos simplemente no pueden hacerlo.

Los habitantes en reiteradas ocasiones han tenido que viajar a Tuxtla Gutiérrez para solicitar ante instancias de Gobierno del Estado la rehabilitación de única vía de acceso, pero nadie les hace caso y ante este abandono en que se encuentran corren el riesgo en esta temporada de lluvias de quedarnos incomunicados.

Finalmente, los comuneros solicitaron a las autoridades municipales y estatales atender esta problemática añeja en esta zona, ya que aún faltan muchos días más de lluvias, las cuales podrían provocar grandes derrumbes y con ello el bloqueo de la única vía de acceso, de lo contrario tomarán otras medidas más enérgicas para ser escuchados. EL ORBE/ Marvin Bautista