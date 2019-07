Intransitables la 10a. Sur, Vecinos Exigen Rehabilitación de Calles

Vehículos particulares y del transporte público han sufrido descomposturas debido a los grandes baches que hay en la calle.

Tapachula, Chiapas; 20 de Julio.- Vecinos de la 10a. Sur entre 2a. y 4a. Poniente manifestaron su inconformidad por las condiciones de la calle que se ha vuelto casi intransitable, en la que los vehículos particulares y del transporte público han sufrido descomposturas, ya que los baches ocupan prácticamente el ancho de la vialidad.

En representación de los denunciantes, Ana Miriam Gutiérrez, dio a conocer que han documentado sus demandas y llevadas a las instancias municipales correspondientes; sin embargo las autoridades no han querido resolver este problema, por lo que ya son muchos meses en que están en estas condiciones, por ello exigieron de manera enérgica su intervención.

Esta vialidad se encuentra a unos cuantos metros de la Calle Central Poniente, y provoca un congestionamiento vehicular a cualquier hora del día, provocada por la falta de fluidez en este sector, y aunque los vecinos han tratado de tapar los baches con sus propios recursos, resulta insuficiente el esfuerzo.

Expresó que recientemente se rehabilitaron algunas calles de este sector de la ciudad; no obstante a la 10a. Sur no la han tomado en cuenta y desconocen por qué la administración municipal no ha resuelto este problema que provoca el descontento de las familias que colindan con esta avenida.

Asimismo, Xóchitl Constantino Cruz, vecina de dicha calle sostuvo que por las condiciones de esta avenida, resulta necesario que se haga de concreto hidráulico para que sea duradero, ya que en anteriores administraciones sólo han suministrado un bacheo superficial, que en poco tiempo vuelve a quedar con la misma situación de intransitables.

A las condiciones deterioradas de las calles, se suma que en esta zona se carece de alumbrado público, por lo que resulta doblemente peligroso transitar por esta vialidad, además que hay personas de la tercera edad, que tienen un riesgo constante al cruzar la calle, pues pueden tropezarse y caer.

Como vecinos están organizados, detalló, y han levantado firmas para que las autoridades correspondientes escuchen con atención esta demanda ciudadana, pues aseguran que todas las familias pagan sus impuestos y no es justo que no se vea retribuido en el buen estado de sus calles.

No es posible que a nueve meses de la actual administración municipal no haya un proyecto para el mejoramiento de las calles, ya que en toda la zona urbana las avenidas están en pésimo estado e intransitables y las autoridades no hacen nada para resolver esta problemática, puntualizó. EL ORBE/ Marvin Bautista