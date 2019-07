La Delincuencia Rebasa a las Autoridades en Tapachula

*El Alcalde y sus Policías son un Fracaso.

*Los Agentes se la Pasan Correteando Ambulantes y Tricicleros.

Tapachula, Chiapas; 23 de Julio.- La inseguridad nuevamente se ha apoderado de Tapachula. Tan solo este martes, se denunciaron cuatro asaltos armados, el robo de un vehículo en pleno centro de la ciudad y una persona herida a balazos con un arma hechiza.

La inseguridad ha sido uno de los reclamos de la sociedad más insistentes desde que asumió el cargo de alcalde, Oscar Gurría Penagos, hace ya casi diez meses.

Este martes es solamente un ejemplo de que las autoridades municipales han sido rebasadas por la delincuencia y que la sociedad se encuentra en estado de indefensión.

En el primero de los casos, dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta, asaltaron a una empleada de la Iglesia Jesuita para la Ayuda de los Refugiados, a quien despojaron de la cantidad de 40 mil Pesos, quien había salido de un banco y se disponía a entrar a sus oficinas, en la 19 Oriente.

Mientras que muy cerca de ahí, en la 21ª Calle Poniente entre Central y 4ª Avenida Norte, dos sujetos con armas de fuego que se desplazaban en una camioneta gris, asaltaron a una mujer y los despojaron de su bolso de mano donde llevaba, dinero, una tableta electrónica, un celular y documentos.

Casi al mismo tiempo, en la 8ª Calle Poniente y 10ª Avenida Sur, un solitario delincuente entró a una empresa con venta de artículos de limpieza, amagó con matar a los empleados, se llevó el dinero de la venta del día y otros artículos, para después huir con rumbo desconocido.

Con esa misma impunidad, dos sujetos con armas, que se cubrían el rostro con pasamontañas, asaltaron a un joven a quien le quitaron su celular, dinero en efectivo y hasta los tenis que llevaba puestos, justo cuando salía de su domicilio en la colonia Lumijá

Por si fue poco, un delincuente que se hizo pasar como indigente, sacó una pistola y despojó a un empleado de una empresa de televisión satelital, de dinero en efectivo, su teléfono móvil y otros artículos de valor, en hechos ocurridos en la colonia La Española.

Además, en la 6ª Norte, en pleno centro de la ciudad, los amantes de lo ajeno se llevaron un vehículo Nissan Tsuru, color verde, modelo 2001, placas DRR-7047, que momentos antes había dejado estacionado su propietario para ir a realizar algunas compras.

Así también, en la colonia Fuerza y Progreso, Bladimir “C”, de 29 años de edad, fue atacado a balazos con arma de fuego hechiza, de las llamadas popularmente “chimbas”, y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

En los nueve meses de la presente administración municipal de Tapachula, se han denunciado ante las autoridades judiciales, 50 homicidios, 22 casos de extorsión, 157 por narcomenudeo; 108 robos de vehículos, 121 en viviendas, otros 84 perpetuados en negocios establecidos: 163 lesionados, 61 violaciones sexuales, 4 feminicidios, entre otros

El incremento en los índices delictivos en los últimos días podría tener de explicación, quizá, porque policías municipales son utilizados ahora para desalojar por la fuerza a vendedores ambulantes que no estén alineados con los actuales servidores públicos o contra manifestantes.

Así también, para cuidar que la sociedad no coloque la basura en las calles y no empañe con eso, la imagen de los camiones rentados por cerca de tres millones de Pesos mensuales. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello