Llaman Socorristas a Manejar con Precaución en Calles y Carreteras.

Tapachula, Chiapas; 30 de Julio.- Con el propósito de prevenir accidentes en calles y carreteras, el Coordinador del área de Socorros de la Cruz Roja Tapachula, Eduardo Alfaro Gómez, pidió a los automovilistas manejar con precaución.

Solicitó a los conductores respetar a las motocicletas como un vehículo y no tratar de rebasarlos, además de considerar los límites velocidad en calles de la ciudad, ya que al superarlos los daños pueden resultar fatales.

Desafortunadamente los accidentes automovilísticos continúan, porque la población no ha captado el peligro que puede resultar al conducir y hablar por teléfono al mismo tiempo, o escribir un mensaje, señaló.

En un día reciben desde tres hasta 10 llamadas, pero algunas son falsas; aunque la mayoría de los servicios que atienden son por choques, personas enfermas u otras situaciones, dijo; y en algunas ocasiones es necesario utilizar la unidad de rescate urbano, la cual trae un equipo hidráulico especializado para rescatar a las personas que quedan atrapadas dentro de un vehículo desecho.

La labor de los socorristas sea ha vuelto indispensable cada día en la asistencia y primeros auxilios, pero muchas veces acuden a servicios que resultan falsos, estas llamadas en varias ocasiones son realizadas por niños, indicó el entrevistado.

Ante estas vacaciones, el responsable de esta área pidió a los padres de familia cuidar de sus hijos para que no realicen estas llamadas, que solo generan gastos innecesarios de gasolina. Agencia Intermedios