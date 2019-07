Los Cuerpos Policiacos Deben Implementar Estrategias de Inteligencia ante ola de Inseguridad

Tapachula, Chiapas; 30 de Julio.- Ante la ola delictiva que ha dejado diversos asaltos, robos y homicidios, se hace necesario que los cuerpos de seguridad implementen estrategias de inteligencia, porque la población se encuentra a merced de los bandidos, afirmó Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci).

Dijo que, si bien es cierto que esta región no está en los niveles de inseguridad que otras entidades del país, las autoridades no deben de esperar a que eso suceda y deben de actuar con prontitud, no deben confiarse, sobre todo por los últimos acontecimientos que se han suscitado, como el asesinato del empresario bananero, Carlos Nava, así como los atracos cometidos por las bandas a bordo de motocicletas.

El también Coordinador Regional de las Mesas de Seguridad y Justicia México SOS, señaló que es necesario que las autoridades lleguen hasta últimas consecuencias para saber cuál fue el móvil del asesinato y detengan a los autores intelectual y material.

Empresas Deben de Instalar

Equipos de Video Vigilancia.

Se pronunció porque las autoridades antes de permitir el funcionamiento de una empresa o comercio, como requisito deben de instalar equipo de videovigilancia para proteger a sus clientes, sobre todo porque muchos negocios que funcionan al sur de la ciudad han colocado letreros que no se hacen responsables del robo de lo que haya dentro del vehículo o el robo del vehículo mismo.

Consideró que es falta de responsabilidad hacia el cliente que llega a hacerles el gasto, entre ellos los guatemaltecos que muchos han sido víctimas de los bandidos e indicó que en otras partes de la República se paga en los estacionamientos de las tiendas de autoservicio y eso de alguna manera genera seguridad para los visitantes.

Urgen Operativos Contra los Motociclistas.

Indicó que es necesario que las policías implementen operativos contra los motociclistas, ya que siguen utilizando esas unidades para cometer los atracos.

“Se necesitan acciones sorpresa, si bien es cierto que pueden ir dos en una moto, eso no quita que sean revisados por las autoridades, el que nada debe nada debe temer, y primero está la seguridad de la población, además deben portar licencia, tarjeta de circulación y placa de la unidad”, señaló.

Puso como ejemplo el caso de una señora que fue despojada de su bolsa por dos sujetos. Uno se quedó a bordo de la moto con el motor encendido y el otro descendió para atracarla, lo mismo ocurrió a un joven que despojaron de 15 mil Pesos que había retirado de Bancomer, la tarde del lunes. EL ORBE/Rodolfo Hernández González