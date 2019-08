Colisionan al no Respetar el Semáforo en Rojo

*En el Cruce ce Centrales.

Tapachula, Chiapas; 12 de Agosto.- Un fuerte accidente fue el que se registró en el cruce de Centrales al momento de que uno de los dos conductores involucrados no respetó el semáforo en rojo.

Afortunadamente ninguna persona resultó lesionada en el percance, donde solo hubieron daños materiales.

Al lugar se presentaron los Paramédicos del Grupo SAE y valoraron a los conductores involucrados, quienes presentaban nerviosismo debido al susto.

El Perito de Transito, después de realizar las diligencias correspondiente, dio a conocer que el semáforo está funcionando en perfectas condiciones, pero que uno de los dos conductores no respetó el la indicación roja del mismo y colisionaron.

En este accidente se vieron involucrados una camioneta de Mazda de color guinda, con placas de circulación del Estado de Chiapas, la cual era conducida por una persona del sexo femenino, quien transitaba de Norte a Sur sobre la Avenida Central Norte, y al llegar al cruce de Centrales se estrelló de frente en el costado izquierdo delantero de Tsuru, habilitado como Taxi Local, marcado con el número económico 1338, del cual su chofer transitaba de Poniente a Oriente sobre la Avenida Central Poniente, donde fue golpeado por el Mazda.

Los dos vehículos serán turnados ante el Fiscal de Juicios Orales en caso de que sus conductores no lleguen a un arreglo en la reparación de los daños. EL ORBE/Roberto Corado Mosqueda