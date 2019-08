Trampa Mortal el Socavón en “La Pintoresco”

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio.- La persistencia de las autoridades de no atender las demandas ciudadanas, ha provocado accidentes en la vía pública que pudieron ser evitados, tal es el caso de la mala ejecución de una obra en la colonia Pintoresco, que causó el hundimiento de toda la calle y un socavón de más de metro y medio, donde en esta semana dos vehículos cayeron.

En días pasados, este medio de comunicación le dio a conocer que en dicha colonia, en la Avenida La Joya y Avenida Los Amates, las autoridades locales ejecutaron una obra de red de drenaje y alcantarillado, sin embargo, el resultado de los trabajos fue duramente criticado por los vecinos porque existió negligencia en todo el proceso de ejecución.

Esta obra que costó más de 4 millones de Pesos fue rellenada con la descarga de camiones de volteo, pero nunca fue compactada, por lo que, con las lluvias frecuentes, aunado a la clase de material de la calle, originó la fragilidad y en consecuencia, el hundimiento y socavón de la calle.

Los vecinos de este lugar, Manuel Andrade Aragón y José Santana Hernández coincidieron en que el problema por la mala ejecución de la obra podrá ser peor si las autoridades no atienden de inmediato esta situación, ya que en toda la cinta asfáltica de la calle, comienza a haber hundimiento y desprendimiento del chapopote.

Manifestaron que las autoridades del municipio ya tienen conocimiento de este desperfecto, inclusive han llegado a tomar fotos, pero sin bajarse de sus camionetas, por lo que se convierten en responsables directos si ocurre un accidente mayor como lo ocurrido hace unos días con los taxistas.

Cabe destacar que, al no atender las denuncias de los vecinos, el problema está tendiendo daños colaterales, ya que el transporte público ha dejado de brindar el servicio a la gente de esta colonia, además que, por esta situación, comenzó una rotura del tubo del drenaje, en la que las aguas negras comienzan a brotar del pavimento.

Por lo que demandaron que ni aún exponiendo los problemas, las autoridades acuden a atender el fallo, por eso han recurrido a la denuncia pública, pues no pueden hacer más de lo que ya han denunciado formalmente, y aunque han logrado que las autoridades conozcan el problema, no los atienden. EL ORBE/ Marvin Bautista