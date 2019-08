Usuarios Exigen Meter en Cintura a Choferes de Taxis y Colectivas

* A Transportistas Sólo les Interesa sus Bolsillos y no los Pasajeros.

Tapachula, Chiapas; 16 de Agosto.- En los recientes días se ha incrementado el número de accidentes automovilísticos ocasionados por la imprudencia y falta de cultura vial de choferes del transporte público, dejando como resultado no sólo pérdidas materiales, sino también vidas humanas y un número importante de lesionados.

Ante esta creciente problemática, la ciudadanía hizo un llamado enérgico a las autoridades, para establecer mayor vigilancia en el transporte público, ya que la mayoría de los choferes violan el reglamento de Tránsito constantemente, además de no tener la mínima conciencia de la responsabilidad que tienen al volante.

En entrevista, el señor Joaquín Velázquez, afirmó que es preocupante el grado de impunidad que prevalece en el sector transporte, ya que a cambio de jugosos recursos, la Secretaría de Movilidad y Transporte, Tránsito del Estado y Vialidad Municipal, permiten que cualquier persona se convierta en chofer de unidades del transporte, aún cuando no tienen el mínimo conocimiento del reglamento vial.

Las personas que trabajan como choferes de unidades del transporte público no tienen la mínima conciencia de que al ir en el volante llevan en sus manos la responsabilidad de vidas humanas, sin embargo, no parece importarles, pues la mayoría circula a exceso de velocidad y violando los reglamentos de tránsito.

El exceso de velocidad, maltrato a usuarios, el no respetar las paradas oficiales, pasarse los semáforos en rojo, son las faltas que de manera constante cometen los choferes del transporte público, principalmente en la modalidad de combis, por lo que exigen a las autoridades competentes que se aplique la ley, afirmó.

Tras el accidente ocurrido el pasado miércoles, en el que un motociclista perdió una pierna al ser arrollado por una combi de la Ruta Unidad Administrativa, la ciudadanía exige meter en cintura a los choferes, porque este hecho lamentable, deja un precedente importante sobre la irresponsabilidad que tienen los conductores respecto al límite de velocidad que tienen permitido manejar dentro de la ciudad.

Agentes de Tránsito del Estado y Vialidad

Omisos Ante el Incremento de Accidentes.

Muchos de los accidentes automovilísticos podrían ser evitados si las autoridades de Tránsito del Estado y Vialidad Municipal cumplieran con su responsabilidad, sin embargo no lo hacen, pues el transporte representa un jugoso negocio al permitir que personas sin aptitudes funjan como operadores del transporte público.

Y es que, para obtener una licencia de conducir, con dar un soborno en la Delegación de Tránsito del Estado la persona evita presentar el examen para saber si sabe de los Reglamentos y señalizaciones básicas viales, por lo que, el plástico es otorgado a cualquier individuo, incluso, aquellos que nunca han conducido un vehículo.

Además, los Agentes de Tránsito del Estado y Vialidad Municipal, de manera constante realizan retenes con el fin de sacar recursos, ya que, a cambio de una “mordida” dejan ir a choferes de los colectivos aún cuando ni siquiera llevan licencia e incluso ni la unidad cuenta con el seguro de viajero.

“Pulpos del Transporte” Preocupados

por sus Ingresos que por la Seguridad de Usuarios.

Aún cuando los accidentes automovilísticos son originados en su mayoría por unidades del transporte público, los “pulpos del transporte” son omisos a esta problemática, ya que están más preocupados por sus ingresos que por la seguridad de los usuarios.

Los dueños de las unidades colectivas de pasaje, dan trabajo como chofer a cualquier persona, y no vigilan que sus conductores laboran bajo los efectos de bebidas embriagantes o de alguna otra droga y poco les importa la vida de las personas que a diario usan este medio de transporte en la ciudad.

Aún cuando sus choferes incurren en la violación de los reglamentos de tránsito, los concesionarios no toman medida alguna para sancionar a sus trabajadores, porque para ello, es más importante que se cumpla con la “cuenta del día”, denunciaron los usuarios.

Finalmente, los usuarios hicieron un llamado enérgico a las autoridades para que intervengan en el asunto, no es posible que sigan permitiendo que choferes pongan en riesgo la vida de las personas, y en cambio, se impongan sanciones ejemplares contra los conductores que incurran en alguna falta al reglamento de tránsito, que no se solapen estas acciones, pues la vida de los pasajeros es más importante. EL ORBE/ Marvin Bautista