Amparo Obtenido por Africanos No es Para Transitar en el País: INM

Tapachula, Chiapas; 1 de Septiembre.- El Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió este domingo que el amparo concedido por un Juez federal a cientos de africanos varados en Tapachula, no es para el libre tránsito en el país.

“De acuerdo con información del área jurídica del Instituto, los jueces únicamente otorgaron la suspensión para la no deportación de las personas extranjeras y no para el libre tránsito”, indicó en un comunicado.

Esto, en referencia a los cinco amparos interpuestos por representantes de organizaciones de la sociedad civil en Chiapas y que, de acuerdo a activistas sociales, beneficia a 812 extracontinentales.

El Instituto indicó que los Jueces han ordenado que el Gobierno regularice a las personas migrantes de origen africano y haitiano, con el objeto de que puedan salir por cualquier frontera.

Y es que, horas antes, el Centro de Dignificación Humana, informó a los medios de comunicación que un Juez había concedido un amparo judicial para que les entreguen el oficio de salida que solicitaron desde principios del año y que, por alguna situación, no se los quisieron otorgar.

Ahora, Migración señala, “el efecto de la suspensión del acto reclamado implica que las personas presuntamente afectadas, queden a disposición del juez en el lugar donde se encuentran, lo que de ninguna manera implica transitar por el país”.

El oficio de salida, conocido también como salvoconducto, es un documento que otorga el Gobierno mexicano para que migrantes en tránsito puedan recorrer legalmente el territorio nacional, sin ser detenidos, y salir del país en un máximo de 20 días.

“Los promoventes que representan a aproximadamente 200 extranjeros ante los juzgados, fueron prevenidos para que éstos se presentaran a ratificarla, pero aún no lo han hecho”, insistió.

Con el documento en mano, los africanos se preparaban para salir este lunes a su destino final, los Estados Unidos, pero el Gobierno se los impedirá en la primera caseta migratoria a la que lleguen.

En lugar de ello, el INM anunció que serán atendidos en una oficina alterna ubicada en la 19 Oriente, entre la 1ª y 3ª Norte, de esta ciudad, para atender cada uno de los casos, aunque de antemano organizaciones sociales consideran que se trata de una artimaña para seguirlos reteniendo en Tapachula.

Ni siquiera ha iniciado el periodo de esa supuesta atención, programada a partir de la mañana de este lunes, y ya los vecinos de ese sector han presentado una inconformidad.

De acuerdo a un documento, dijeron que “nos manifestamos contra de la apertura de las oficinas del INM en esta zona”.

Precisaron que, pretender atender a los extranjeros extracontinentales en ese lugar, “al ya tener muchos días en esta ciudad y no contar con recursos, no tienen dónde vivir”.

Esa razón, indicaron, los obliga a ubicarse en las calles con casas de campaña y hacer sus necesidades fisiológicas al aire libre. Aunado a eso, recalcaron que hay altos índices de inseguridad y falta de alumbrado público en esa área.

Dejaron en claro también que esa zona, donde se abrirá la oficina migratoria, es residencial, escolar y comercial, así como una calle de tráfico constante, “por lo que se verá afectado con estas personas, más si a esto le sumamos el ambulantaje que se presenta y la basura que provocan”

Esa postura ya tiene varios antecedentes similares este año, como el que han expresado los comerciantes establecidos del primer cuadro de la ciudad, quienes han insistido, una y otra vez, que los migrantes centroamericanos convirtieron las áreas públicas en sanitarios y moteles.

Además, ha crecido rápidamente la participación de centroamericanos en los delitos cometidos en la región, y que todo eso ha alejado el turismo y las inversiones, ocasionando un severo daño económico a la frontera sur.

De igual forma, comerciantes del mercado ‘Soconusco’ protestaron e impidieron -por las mismas causas- que los indocumentados fueran reubicados a un parque aledaño a ese centro de abasto.

Por si eso no fuera suficiente, los vecinos de la 8ª Sur, en el sector donde se encuentran las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), se han manifestado en varias ocasiones y hasta han cerrado esas calles, en repudio a la presencia de los centroamericanos.

Ellos han argumentado la gran cantidad de basura y heces fecales que amanecen todos los días, los constantes escándalos y la insoportable peste a marihuana, además de que alegan incremento en la inseguridad.

Cerca de ahí, en la 4ª Sur y 2ª Poniente, empresarios y vecinos protestaron también porque los migrantes hacían lo mismo, al estar ubicadas en esa zona las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Coincidentemente, los residentes de la 9ª Norte, entre la 21 y 23 Oriente, así como de calles aledañas, han insistido en varias ocasiones que el ubicar ahí las oficinas de ACNUR, de ayuda a refugiados, les ha llevado también escándalos, basura y problemas.

Varios representantes de sectores productivos han exigido al Gobierno Federal que las oficinas de ACNUR, COMAR y los albergues para migrantes sean trasladaos a Tabasco, ya que también es un Estado que colinda con Guatemala.

Han justificado que, de reubicarse, los centroamericanos podrían ser contratados para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en el Tren Maya y en otros proyectos anunciados parea esa región. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello