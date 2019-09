Despojan de su Vivienda a Damnificada del Stán

* En el Fraccionamiento La Perla.

Tapachula, Chiapas; 8 de Septiembre.- Nuevamente un problema de invasión pone en entredicho el actuar de las autoridades de la Fiscalía del Estado, sobre el presunto estado de derecho que están imponiendo en Chiapas ya que se presume que las familias pobres que solicitan legalmente un desalojo, no son atendidas en la misma medida que a los dueños de grandes extensiones.

El caso de Doña Asunción Pérez Mejía es uno más de injusticia a las personas desprotegidas, y aún cuando ha cumplido con todos los requisitos dictados por la Agencia del Ministerio Público, para recuperar su casa, la autoridad no ha actuado; este asunto tiene casi 3 años de injusticia.

Doña Asunción narró que fue damnificada del Huracán Stán en el 2005, y por lo tanto fue beneficiada con una vivienda en la colonia «La Perla», la cual habitaba desde que se la entregaron; sin embargo con sus ahorros decidió pintarla y darle una remodelación, por lo que tuvo que salirse momentáneamente para que pudieran trabajar.

La persona que según iba a pintar su casa, de nombre Martín Solís, al verla que era una persona sola, se apoderó de su vivienda y no se la quiso entregar, al grado que doña Asunción recibió amenazas de agresión si seguía en la postura de recuperar su vivienda.

En ese tiempo fungía como presunto presidente del Fraccionamiento La Perla, Romeo Clester, sujeto que ha sido señalado y encarcelado por las autoridades por invasor de predios, ella llegó a pedirle apoyo como representante del fraccionamiento, sin embargo, éste le dijo que ni se atreviera a sacarlo y que fuera despidiéndose de su vivienda.

Tiempo después, Doña Asunción supo que presuntamente Romeo Clester le había pedido a Martín Solís una suma de dinero por quedarse con la vivienda.

Todas estas injusticias las relató ante el Agente del Ministerio Público de nombre Cristóbal, de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa, no obstante no ha encontrado la justicia que espera, ya que ella cuenta con toda la documentación necesaria que la valida como dueña de la vivienda ubicada en la Manzana 4 Lote 6, de dicho fraccionamiento.

Doña Asunción pidió al Gobierno del Estado ayudarla para recuperar su casa, que es el único patrimonio con que cuenta y del cual ahora fue despojada injustamente por estos delincuentes. EL ORBE/ Marvin Bautista