Ayuntamiento No Atiende Demandas de la “16 de Septiembre”

Tapachula, Chiapas; 19 de Septiembre. Total indiferencia y falta de atención ha demostrado la comuna para solucionar la problemática de los vecinos de la colonia 16 de Septiembre, quienes han insistido en el planteamiento de diversos problemas que les aquejan, sin recibir respuesta del alcalde o sus colaboradores.

Olivia Zunún, presidenta del comité vecinal, manifestó a este rotativo que siempre son los mismos residentes quienes se han encargado de brindar mantenimiento a la cancha del parque “Niños Héroes” que se ubica en la citada colonia, ya sea con sus propias aportaciones, o bien a través del patrocinio de particulares y empresarios locales.

Sin embargo, dijo: “tenemos varios meses solicitando el apoyo para la rehabilitación del techado de la cancha, esa es una obra que se hizo desde hace cinco administraciones, es lógico que sufra deterioro, nosotros lo que queremos es no permitir que se deteriore más porque es un espacio usado por los vecinos y por nuestros hijos para practicar algún deporte”.

Comentó “tuvimos una charla con el alcalde Oscar Gurría cuando vino a inaugurar la rehabilitación de la caseta de vigilancia, donde se comprometió a realizar la rehabilitación y mejora de nuestro parque”.

La declarante agregó que el 26 de febrero de este año entregaron tanto a la oficina del presidente como al Secretario de Infraestructura y la de Desarrollo Urbano, un oficio en el que oficialmente le piden dos cosas: el cambio de láminas del techado de la cancha y cambio de las canaletas de la misma, ya que se presentan múltiples goteras y las canaletas ya están destruidas y eso provoca que se inunde la cancha cuando llueve y se imposibilite el uso de la misma”.

Zunún afirmó que otro de los problemas es que cuentan con una obra para que el agua de las precipitaciones pluviales de la cancha, vaya a dar directo a las calles circundantes, sin embargo éste se encuentra azolvado y aunque han tratado de repararlo, no han tenido éxito, “ya está completamente tapado y eso hace que se inunde la cancha, nosotros con recursos propios desazolvamos uno de los desagües, pero el otro no se pudo, por lo que ahora se inunda el espacio de la cancha”, destacó.

Por lo anterior y al haber transcurrido seis meses de su petición ante el Ayuntamiento, y al no recibir alguna respuesta de cómo va su trámite, piden ser atendidos para que les den solución a sus peticiones. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta.