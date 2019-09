Solicitan al Ayuntamiento Construir Muro de Contención

* En la “Doroteo Arango” y “Pintoresco”.

Desde hace 13 años los colonos han solicitado la construcción de un muro en las márgenes del río Texcuyuapan.

Tapachula Chiapas; 21 de Septiembre.- Gran parte del daño que ocasionó el desbordamiento del río Texcuyuapan el pasado lunes en las viviendas de las colonias Doroteo Arango y Pintoresco, se pudo haber evitado si las autoridades de los tres órdenes de Gobierno hubieran atendido la petición de construir un muro de contención, algo que se solicitó desde hace más de 13 años.

El presidente de la colonia Doroteo Arango, Antonio Chacón Jiménez, dio conocer que el muro de protección ha sido una añeja demanda que les permitiría a las familias de ese sector vivir con mayor tranquilidad, como lo hacen las familias de la colonia “11 de Septiembre”, donde las autoridades sí construyeron la protección en la ribera del río Texcuyuapan.

Y es que han pasado trienios municipales, sexenios estatales y federales y hasta la fecha no se ha dispuesto un recurso para brindar la protección que esta población necesita, situación que lamentan los vecinos de esas colonias.

En el caso de la colonia Doroteo Arango, alrededor de 20 viviendas resultaron seriamente afectadas, donde sus habitantes sufrieron la pérdida de sus pertenencias, que muy difícilmente podrán recuperar en poco tiempo, y en el que desafortunadamente los más afectados de esta contingencia son los niños y las personas de la tercera edad.

Sostuvo que, la desatención de las autoridades ante estos acontecimientos, origina que los habitantes de Tapachula tengan una percepción de abandono, porque en las circunstancias de emergencia presentadas en el inicio de esta semana, los funcionarios públicos no supieron acompañar en la desgracia a sus gobernados.

Finalmente, mencionó que es lamentable que las autoridades municipales no se den cuenta lo importante que sería la construcción del muro, ya que han pedido el apoyo a la actual administración municipal, pero sólo han encontrado la indiferencia y desatención del alcalde. EL ORBE/ Marvin Bautista