Urge Mayor Inversión Para la Frontera Sur: CANACINTRA

Tapachula, Chiapas; 22 de septiembre.- “Existe preocupación porque no se vislumbra alguna inversión del Gobierno Federal para esta región de la Frontera Sur”, precisó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) en Tapachula, María Eugenia Moreno Mendoza.

Destacó que ha participado en diversas reuniones que la Canacintra nacional ha desarrollado en distintos puntos del país, “hemos estado viendo algunos proyectos, hay gente que quiere invertir en Tapachula, pero ha estado muy complicado, no vemos claro, tenemos la esperanza que la situación cambie, estamos trabajando en las gestorías”.

Dijo que la situación económica en el Sur-Sureste no está del todo buena, sobre todo porque las autoridades no están volteando a ver, mucho menos el presidente municipal Oscar Gurría ha gestionada nada para provecho del municipio, no están haciendo nada por esta zona.

Como Canacintra han acudido a diversas reuniones en la Ciudad de México, a foros y congresos, donde hemos propuesto proyectos.

Entrevistada en esta ciudad momentos antes de partir a una reunión en la capital del país, afirmó que en esta región ha intentado organizar un foro sobre las acciones a emprender en materia de inversión, pero la gente está muy apática, están desanimados en cuanto al tema de la economía, “lo entendemos, porque (a excepción del Tren Maya), no hay nada para el Sur-Sureste, hemos estado trabajando en el tema de la inversión, como Canacintra y no hemos podido lograr nada”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González