Inseguridad y Bajas Ventas provocan el Cierre de Comercios en Tapachula.

*Comerciantes Lamentan Falta de Estrategia Policíaca.

Tapachula Chiapas; 25 de Septiembre.- El sector comercial del primer cuadro de la ciudad enfrenta la situación más complicada de los últimos años, debido a las bajas ventas que se han registrado en lo que va del año, originada por el temor que existe en la población debido al índice de inseguridad que se ha incrementado de manera considerable.

El Secretario de la Asociación de comerciantes “Procentro”, Aníbal Enrique Núñez, afirmó que, la problemática de inseguridad ha ocasionado que la afluencia de la población haya disminuido, lo que repercute en las ventas, las cuales han caído en algunos giros hasta en un 60 por ciento.

Los daños colaterales que genera el incremento del índice delictivo ha propiciado que algunos empresarios hayan optado por cerrar sus comercios, debido a que las ventas no son suficientes para cubrir el pago de servicios básicos y la nómina de trabajadores, lo cual puede apreciarse en el primer cuadro de la ciudad, en donde locales comerciales están cerrados.

Y los comercios que se mantienen, se han visto obligados a despedir a empleados, toda vez que no cuentan, en el caso de su negocio señaló, ha tenido que reducir la plantilla de trabajadores hasta en un 40 por ciento, porque ante las bajas ventas la actividad ya no es redituable.

Dijo que, el sector comercial ha resentido la falta de atención de las autoridades municipales, estatales y federales, quienes a pesar del problema delictivo se han mostrado apáticos en implementar estrategias que permitan garantizar la seguridad tanto para empresarios como para la población en general.

“Nos hemos sentido bastante desprotegidos por las autoridades policíacas de los tres órdenes de gobierno, dicen que hacen su trabajo y desconocemos que estrategia hayan implementado, pero lo cierto es que no les ha funcionado porque la delincuencia sigue permeando en la población” sostuvo. EL ORBE/ Marvin Bautista.