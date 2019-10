Calles de “Nuevo Mundo” en Completo Abandono

Tapachula, Chiapas; 4 de Octubre.- Justo al cumplirse un año de la actual administración municipal, vecinos de la colonia Nuevo Mundo, en el sector de Indeco Cebadilla, denunciaron que las calles se encuentran completamente destrozadas y que sus reclamos no son escuchados por las autoridades.

Guadalupe Cruz Nieves, habitante de ese sector, explicó a rotativo EL ORBE, que hay una falta de atención por parte de las autoridades municipales, debido a las pésimas condiciones en las que se encuentran esas vías de comunicación y el resto de los servicios públicos.

Consideró que los problemas se han acentuado con la presencia de las lluvias y los innumerables baches no se distinguen y parecen que son grandes charcos de agua, los cuales dificultan el paso de las personas que a diario tienden a transitar por ahí.

Por eso, en voz de sus vecinos, exigió al Gobierno Municipal que se hagan los trabajos necesarios en esa colonia, donde todos los días, miles de personas se ven expuestas sufrir incidentes al pasar por esas avenidas.

Lamentó que las autoridades no atiendan esos reclamos sociales que, por lo contrario, cada día que pasa, crecen más.

La calle principal de esa colonia sirve de acceso también para infinidad de colonias aledañas, por lo que las afectaciones son para miles de familias. EL ORBE/Mesa de la Redacción