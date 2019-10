Sin Atención Ola de Inseguridad en la Colonia Vida Mejor

* Colonos Sufren Robos a Casa Habitación y Asaltos.

Tapachula, Chiapas; 5 de Octubre.- En diversas ocasiones, habitantes de la colonia Vida Mejor, ubicada al sur de la ciudad, han denunciado la ola de inseguridad que se presenta en la zona y aunque han solicitado la atención de las corporaciones policíacas, no han sido escuchados, por lo que el registro de ilícitos es cada vez más frecuente.

En representación de los colonos, Julio Enrique Mérida Mejía, lamentó que el presidente municipal diga en su informe que se han invertido más de 180 millones de Pesos en seguridad, cuando la realidad es otra, ya que la población no ha visto ningún mejoramiento o acciones que permitan contrarrestar los flagelos.

Criticó la falta de atención de las autoridades municipales para contrarrestar esta problemática que los mantiene preocupados, ya que ante la falta de recorridos permanentes de las corporaciones policíacas, los delincuentes han mantenido en zozobra a la población, toda vez que operan de manera impune a cualquier hora del día.

Robos a casa habitación, asaltos, robos de motocicletas, narcomenudeo y otros ilícitos son los que mayor se han incrementado y hasta el momento no acciones reales que permitan combatir a los delincuentes que mantienen en zozobra a las familias.

Es primordial que las autoridades policíacas puedan reforzar los recorridos, pero se quiere que se bajen de las patrullas y caminen por los andadores, ya que son en estos lugares donde se registran la mayor parte de los delitos, pues las pocas veces que llegan a la colonia los policías sólo van en las unidades con las torretas encendidas.

En la colonia hay mucha gente extranjera que ha llegado a ocupar viviendas abandonadas y a generar un clima de inseguridad, y hay muchos jóvenes tatuados que consumen drogas en los andadores, pero las autoridades policíacas no han hecho nada para contrarrestar esta problemática.

Las autoridades policíacas mayores patrullajes, toda vez que los vecinos están cansados de sufrir a causa de la delincuencia y han optado por tomar justica por su propia mano, ya que las autoridades no atienden esta problemática.

Finalmente, puntualizó que uno de los factores que han provocado el incremento de la inseguridad es la falta de alumbrado público, ya que hay muchas avenidas en penumbras, poniendo en riesgo la integridad de los alumnos y personas que transitan en horas de la noche. EL ORBE/ Marvin Bautista