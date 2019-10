Sigue el Bloqueo en la Zona Media Alta por el Incremento al pasaje

Tapachula, Chiapas; 7 de Octubre.- El bloqueo carretero que inició el pasado domingo en la zona media alta de Tapachula recobró mayor fuerza, toda vez que habitantes de otras comunidades retomaron estas acciones ante la falta de la atención de las autoridades al incremento injustificado del precio del pasaje por parte del transporte irregular que presta este servicio.

A partir de las 4 de la mañana de este lunes, decenas de pobladores de Fracción Las Palmas, bloquearon la única carretera que comunica a comunidades de la zona media alta, ya que los representantes de las unidades se han mostrado apáticos para lograr acuerdos con los lugareños en cuanto a mantener el costo del pasaje, tal y como estaba anteriormente.

Victoriano Pérez López, representante del comisariado ejidal en la Fracción Las Palmas, y Deoclides Villareal, Juez Auxiliar, dieron a conocer que desde la semana pasada, líderes de unidades irregulares que cubren la ruta Tapachula – Plan Las Palmas y Tapachula-El Retiro, decidieron incrementar un 20 por ciento el costo del pasaje hacia las comunidades, situación que causó molestias entre los habitantes, ya que no hay autorización por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

El pasaje anteriormente costaba 15 Pesos al usuario en general y 10 Pesos para estudiantes, pero ahora subió a 18 y 15 Pesos, respectivamente, lo que representa un duro golpe en la economía de quienes tienen la necesidad de usar este medio de transporte para desplazarse a sus centros laborales o educativos.

Aún cuando se tiene conocimiento de que no hay autorización en el Estado para un incremento en la tarifa del pasaje, ni tampoco ha subido la gasolina, los líderes del transporte pirata, Nory «N» y Natanael «N», decidieron subirle al costo, además de nunca haber tomado en cuenta a las autoridades ni a los habitantes de las diversas comunidades para realizar tal alza.

Las comunidades que se ven afectadas por el bloqueo carretero son La Concordia, La Ceiba, Fracción Las Palmas, Plan Las Palmas, Galeras, Las Cruces, y Fracción Salvador Urbina, por lo que, varias personas incluso estudiantes tuvieron que caminar varios kilómetros para abordar unidades que los trasladara a sus destinos.

Aunque los comuneros pidieron el apoyo de las autoridades de transporte y de la Delegación de Gobierno, ningún funcionario acudió a escuchar la demanda de los manifestantes, quienes puntualizaron que, continuarán con estas acciones hasta que haya acuerdos con los líderes de las unidades piratas, ya que no aceptarán ningún incremento al costo del pasaje. EL ORBE/ Marvin Bautista.