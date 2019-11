Catean Cinco Ranchos en Mazatán, Hay Decomisos

Tapachula, Chiapas; 20 de noviembre.- Cinco ranchos ubicados en el municipio de Mazatán fueron cateados en las últimas horas por elementos de diversas corporaciones policiacas estatales y federales, como parte de las investigaciones de la masacre ocurrida la semana pasada en Tapachula.

Aun cuando no hay un balance final de todo lo asegurado en esas propiedades, se supo que se decomisaron varias armas de fuego y cinco vehículos, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Se informó, además, que en las acciones participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Marina-Armada de México, Guardia Nacional y de la Policía Fronteriza, quienes habrían dado cumplimiento a órdenes giradas por un juez.

Algunas versiones señalan que en las acciones participaron helicópteros y que desde esas naves habrían bajado a algunas de las propiedades investigadas.

Vecinos de ese municipio comentaron que uno de los ranchos cateados se ubica en la entrada a la cabecera municipal, mientras que otro, en el rumbo de la Barra de San José.

El despliegue de los militares y los elementos policiacos se realizó entre las 09:00 y las 11:00 horas e incluso hay la sospecha de que pudieran haberse realizado disparos, pro no se ha confirmado oficialmente ni tampoco si hay detenidos.

Se estableció que las acciones se relacionan con el asesinato de cuatro personas en Tapachula el pasado 15 de noviembre, a quienes les dispararon desde una camioneta que posteriormente fue localizada incendiada.

Las autoridades no dieron mayores detalles sobre el operativo que, se cree, tenía como objetivo además la búsqueda de drogas y armas.

Una de las casas en donde se efectuaron los cateos fue clausurada. Ahí se colocaron sellos en la entrada principal, toda vez que las investigaciones siguen su curso.

Los problemas en materia de inseguridad por los que atraviesa el municipio de Mazatán, está muy encima de la capacidad del aún alcalde, Gilberto Barrientos Coyotzi.

A la par de esas actividades, el gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General, ordenó el refuerzo de las acciones de seguridad en los límites con Tabasco, Veracruz y Guatemala.

En torno a ello se informó que, derivado de los acuerdos de la Mesa de Seguridad Estatal que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, se instruyó sobre el reforzamiento operativo en esas regiones de la entidad.

Esto con el objetivo para prevenir comisiones de delitos, garantizar el libre tránsito y la integridad de los chiapanecos, como una de las grandes prioridades para el Gobierno.

En el informe de esa Mesa de Seguridad, se hizo un análisis de información y de la incidencia delictiva regional.

Por ello se realizaron diseños de estrategias, incluidos los despliegues de operativos que se realizan en coordinación con las autoridades de los vecinos estados de Tabasco y Veracruz, y el desarrollo del programa Frontera Segura.

Esto también en busca de prevenir conductas antisociales que atenten contra los derechos y libertades de los chiapanecos.

A razón de ejemplo, tras los hechos que se suscitaron en el tramo carretero Ocozocoautla-Caseta de cobro número 181 Malpasito, que se ubica en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, se está realizando de manera permanente patrullajes preventivos para garantizar la libertad de tránsito.

Ante la llegada de fechas de mucha afluencia turística y vehicular, se dio a conocer que se están sumando esfuerzos con la Policía Estatal Preventiva y la de Caminos.

Se espera que, en las próximas horas, la Fiscalía rinda un informe pormenorizado en las acciones emprendidas en el municipio de Mazatán y, de haberlo, presente a los detenidos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello