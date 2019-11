Se Esfumaron Esperanzas de Desarrollo y Profesionales: Colegio de Economistas

Tapachula, Chiapas; 21 de Noviembre.- Escenario desalentador se percibe en la región con la cancelación de la Zona Económica Especial (ZEE), tanto para los inversionistas que le apostaron a este proyecto como para universitarios que ya se estaban preparando para incorporarse a estas factorías en cuanto egresaran, señaló Heriberto Cosme López Molina, Presidente del Colegio de Economistas de Chiapas de la Frontera Sur.

Con esto queda claro que “seguimos en un contexto de abandono para la región del Soconusco, desde Arriaga hasta la frontera y el polígono que se había considerado para la ZEE, donde se esperaba crecimiento y desarrollo”, señaló.

Vale la pena contextualizar que la Zona Económica, al menos como Colegio de Economistas y para otras Cámaras empresariales, no era un premio para Tapachula, “sino que era una estrategia de contención a los bajos números que hemos presentado como zona geográfica en Chiapas y por debajo de la media estatal, ahora no hablemos de que queremos llegar a la media nacional que es, como todo mundo sabe, del 4%, porque sin este proyecto difícilmente la zona va a tener estos números tan ambiciosos”, agregó.

Hay que recordar, manifestó, que en la parte sur y sobre todo el sur sureste de México, siempre ha sido una zona en la cual ha presentado muy poco crecimiento por el poco auge que ha tenido con respecto a los apoyos tipo gubernamental, “nosotros como frontera, ya lo han dicho otros organismos, necesitamos incentivos de tipo fiscal, económicos y que haya una estrategia muy definida para que esta zona pueda competir, al menos hoy tenemos un fenómeno migratorio que en lugar de ponernos en competencia nos pone en igual de condiciones con otras zonas, sobre todo porque ahora el país tiene la corresponsabilidad de darle empleo a los centroamericanos, cuando lamentablemente no tenemos una estrategia económica que nos permita generar empleos propios”.

López Molina indicó que es preocupante y desalentador porque hay que recordar que de las siete Zonas Económicas, Puerto Chiapas estaba dentro de las tres más fuertes, junto con Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas, Puerto Chiapas estimaba que tuviera alrededor de cinco millones de Dólares de inversión a largo plazo y generaría alrededor de 83 mil empleos.

Todo esto es complicado porque se tenía una expectativa de derrama económica de manera permanente y no de manera aleatoria cómo ha pasado en los últimos años, cuando llegan inversiones muy a lo lejos, “lamentablemente sin tener estrategia de crecimiento ya no seremos atractivos a los inversionistas no solo nacionales y locales, sino también extranjeros que era la principal estrategia”, aseguró.

Finalmente, manifestó que hubo varios inversionistas que le apostaron a la construcción de hoteles que se ubican al sur de la ciudad, pensando en la bonanza que generaría la Zona Económica, además de la llegada de turistas a través de los cruceros, lo mismo ocurrió con universidades que egresarían profesionistas con perfil para incorporarse en ese polígono. EL ORBE / Rodolfo Hernández González