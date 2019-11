Continúa infestado el Parque Central de Migrantes

Tapachula Chiapas; 27 de Noviembre.- A pesar de las diversas denuncias que se han externado, las autoridades no han querido actuar para recuperar las jardineras del parque central “Miguel Hidalgo” el cual se mantiene infestado por decenas de migrantes y borrachos, quienes representan un problema de inseguridad.

Y es que, los migrantes ocupan estas áreas verdes para consumir bebidas alcohólicas o algún tipo de droga, y bajo los efectos de estas sustancias generan peleas entre ellos mismos e incluso insultan a las personas que acuden al primer cuadro de la ciudad, pero hasta el momento no se ha visto ninguna acción por parte de la autoridad municipal para recuperar esta plaza pública.

En entrevista, Armando Pérez, de oficio aseador de calzado, afirmó que, las acciones realizadas por los migrantes y personas que alcohólicas aumentan el problema de inseguridad que tiene en el primer cuadro de la ciudad, situación que muchas veces ahuyenta a las familias que acuden a darse un espacio en esta plaza pública.

Muchos de los extranjeros se concentran en la media luna y en el kiosko, cuyos lugares utilizan para el consumo de sustancias, todo a la vista de policías municipales, pero aun cuando incurren en faltas, no son detenidos, por lo que estas prácticas son cada vez más constantes ante el nulo actuar de las autoridades.

Dijo que, no es posible que las autoridades permitieran que personas ilegales se hayan apoderado de los pocos lugares de esparcimiento familiar que hay en Tapachula, y es que no conciben como es que se solape sus acciones, las cuales alteran el orden y generan un foco de inseguridad.

Muchos migrantes se concentran en el kiosko, en donde usan los contactos de electricidad para cargar sus celulares o para conectar sus bocinas y escuchar música a alto volumen, lugar en donde hace unos días, unas mujeres protagonizaron una riña con armas blancas, todo a escasos metros del Palacio Municipal, pero curiosamente nunca se tuvo la presencia de la policía municipal. EL ORBE/ Marvin Bautista.