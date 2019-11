Organizaciones Alertan por Incremento de Feminicidios

Tapachula, Chiapas, 27 de noviembre.- Ante el incremento de feminicidios en la entidad, las representantes de las organizaciones Chiapas Unido Contra el Feminicidio y Contra la Violencia a las Mujeres, hicieron un llamado a las autoridades para que se atienda esta problemática.

Ana Patricia Escobar Aguilar, presidenta de la organización Chiapas Unido Contra el feminicidio, señaló que es preocupante el incremento de casos de feminicidio, agresiones, desapariciones de mujeres, violentadas sexualmente y asesinadas.

Manifestó que en este año 2019 se han registrado 18 muertes violentas de mujeres, entre ellas una adolescente de 15 años, de los cuales solamente seis fueron calificados por los impartidores de justicia como feminicidios.

También se han registrado 27 casos de violencia contra las mujeres, 12 de violencia física, 12 casos de violencia sexual, entre ellos 10 contra niñas y adolescentes, 10 de violencia patrimonial, así como 14 mujeres adultas desaparecidas, así como 19 niñas y adolescentes entre 3 y 17 años, de las cuales solamente 15 han sido localizadas.

Añadió que no obstante de la gravedad del incremento de la violencia feminicida en Chiapas, preocupa la forma en la que actúan las autoridades.

Chiapas Chihuahua y Nayarit son los estados que están en foco rojo donde las unidades no le ponen atención a esta problemática que es un foco rojo.

La presidenta Contra la Violencia a las Mujeres, Matilde Flores de los Reyes, dijo que ya llevaron el caso ante el Juez de Control para que se tome cartas en el asunto, ya que hay muchas autoridades que no hacen caso a esta situación contra las mujeres, porque para actuar esperan que la mujer llegue macheteada, cortada o incluso muerta para que le hagan caso. EL ORBE / Rodolfo Hernández González