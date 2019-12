Sin Funcionar Semáforos en el Primer Cuadro de la Ciudad

* Un Riesgo Para Automovilistas y Peatones.

Tapachula, Chiapas; 5 de Diciembre.- Desde hace más de una semana, los semáforos instalados sobre el cruce de la Central Sur y 2a. Oriente-Poniente se encuentra sin funcionar, problemática que representa un riesgo para cientos de automovilistas que transitan diariamente por esta importante vialidad en el primer cuadro de la ciudad.

Choferes del transporte público afirmaron que está Avenida es de las más transitadas en la ciudad, y, por lo tanto, el que no funcionen los semáforos aumentan los riesgos de accidentes automovilísticos, pero tal parece que las autoridades de Tránsito y Vialidad Municipal, no les interesa.

Desde la semana pasada estos equipos electrónicos dejaron de funcionar, y las autoridades municipales se justificaron que, las fallas se debían a variaciones en el voltaje eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad, cuya situación había dañado los semáforos, sin embargo, han pasado varios días y no hacen nada por rehabilitarlos.

Al no funcionar los semáforos, los conductores que circulan de Oriente a Poniente intentan ganar el paso a quienes transitan sobre Calle Central, exponiéndose a ocasionar algún accidente automovilístico, toda vez que, la mayoría no tienen la cultura vial para ceder el paso.

Dijeron que, el Director de Tránsito y Vialidad Municipal debería de enviar a su personal para apoyar a agilizar la circulación, y con ello evitar accidentes, ya que al ser una avenida muy transitada es necesario que se pueda prevenir esta situación, pero tal parece que a las autoridades no les importa la seguridad de la población.

Además, los peatones también corren el riesgo de ser atropellados en su intento por cruzar las calles, principalmente padres de familia que acuden a recoger a sus niños en una escuela privada que hay por la zona, por lo que es importante que se rehabiliten estos equipos o bien, se ponga a personal de vialidad para que apoye en la fluidez del tránsito.

Los elementos de Vialidad están más preocupados por infraccionar a quienes se estacionan a los alrededores del Parque Bicentenario, y no por apoyar en dar fluidez a los vehículos que circulan por esta zona, toda vez que en las horas pico, el tráfico es intenso, por lo que circular por estas avenidas es mucho más complicado.

Sin embargo, estos semáforos no son los únicos que están sin funcionamiento, toda vez que, los equipos electrónicos instalados sobre la 9ª Sur con esquina de la 8ª Oriente también están apagados, y han pasado días en estas condiciones, ya que la dependencia competente no ha tenido la capacidad para habilitarlos. EL ORBE/ Marvin Bautista