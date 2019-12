Consumo de Alcohol Detona Accidentes Automovilísticos

* Durante Periodo Decembrino.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre.- A pesar de las diversas campañas de sensibilización que autoridades han emprendido, la población aún persiste en conducir un vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, cuya combinación ha sido el detonante de accidentes automovilísticos al cierre del año.

El Coordinador de Socorro de la Cruz Roja en Tapachula, Eduardo Alfaro, afirmó que en lo que va del periodo vacacional decembrino se han incrementado los servicios principalmente en el tema de accidentes automovilísticos, ya que los conductores no miden el riesgo que implica conducir sus vehículos bajo los efectos del alcohol.

Y es que, la combinación del alcohol con el volante nunca es la mejor, ya que al hacerlo aumentan los riesgos de accidentes que muchas veces no sólo terminan con la pérdida material, sino también de vidas humanas.

“Desafortunadamente no existe la cultura de no manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes, y los conductores no piensan que no solo se ponen en riesgo ellos, sino también a otras personas, por ello es necesario que si van a beber en estas fiestas, mejor designen a un conductor”, sostuvo.

Tan solo el día 24 de Diciembre, fecha en que se celebra la “Noche Buena”, el personal de socorro atendió 6 reportes, 4 de ellos fueron accidentes vehiculares y 2 personas atropelladas, y para el día 25 se atendió un solo caso, sin embargo, en lo que va del mes suman más de 83 servicios brindados a la población, principalmente de personas heridas por armas de fuego y arma blanca, lesionados en accidentes, entre otros.

A pesar de las condiciones económicas adversas en las que trabaja la Benemérita institución, se han podido solventar las asistencias a una emergencia en este periodo vacacional, ya que se cuenta con una guardia las 24 horas del día, además de tener 2 ambulancias, una por turno y un vehículo de rescate urbano.

Durante estas celebraciones decembrinas se redobla el número de socorristas a través de los voluntarios, por lo que en esos días se activan dos ambulancias, para brindarle un mejor servicio a la ciudadanía, y de manera aleatoria se colocan en diversos puntos de la ciudad, para que en caso de algún incidente se brinde la atención oportuna a la población. EL ORBE/ Marvin Bautista