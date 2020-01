COAPATAP Desatiende Fuga de Agua en “Solidaridad 2000”

* Desde Diciembre se Riega el Agua.

Tapachula, Chiapas; 3 de Enero.- Habitantes del fraccionamiento Solidaridad 2000, ubicado al sur de la ciudad, denunciaron una gigantesca fuga de agua potable que, desde mediados de Diciembre del año pasado, ha formado una laguna en ese sector de Tapachula.

Regino Vázquez López, vecino de esa zona habitacional, dio a conocer a este rotativo que desde el mismo día que se generó ese desperfecto, lo reportaron al Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap), pero no han sido atendidos.

La falta de atención por parte del organismo les genera desabasto del vital líquido «que aún cuando es agua que se está desperdiciando y se va a la basura, la estamos pagando toda la población».

Algunos vecinos de esos módulos habitacionales se han visto en la necesidad de acarrear el agua en cubetas para solventar sus necesidades básicas, como el uso de los sanitarios.

El compromiso fue el que mandarían una cuadrilla de trabajadores para hacer las reparaciones que se requirieran, dentro de un plazo no mayor a 72 horas, a partir de haberse emitido el reporte, dijeron.

Sin embargo, a tres semanas de eso, no se han presentado los que compondrán las redes hidráulicas y, por lo contrario, el problema se ha agudizado conforme han pasado los días.

«No tenemos agua pero ya nos mandaron los recibos, con pago inmediato y con tarifas sumamente altas», indicó.

El desabasto de agua en el municipio y el pésimo servicio del Coapatap durante los últimos meses, ha sido también uno de los reclamos más constantes de la sociedad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello