Suministra COAPATAP Agua de Mala Calidad en “Los Palacios”

* Habitantes Propensos a Enfermedades de la Piel.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero.- Habitantes del Fraccionamiento Los Palacios 1 y 2, denunciaron que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) les suministra agua de mala calidad, toda vez que llega sucia y eso les ha provocado enfermedades en la piel, además que el lodo mancha la ropa.

El Presidente del Fraccionamiento, Enrique Olaldes López, informó que ya se unieron las dos etapas para buscar solución a la problemática que tienen, que consiste en que el agua llega bastante sucia y los recibos llegan bastante caros.

Dijo que tenían un convenio con la anterior administración, pero el nuevo titular de COAPATAP, César García, no aceptó y les subieron mucho al costo, ya que los recibos de cobro llegan de 300, 500 Pesos, y hasta más.

Cuando llegan a la oficina del COAPATAP, definitivamente no les dan ninguna solución, le echan la culpa al medidor, pero la vez pasada que tuvieron una reunión y en ese organismo municipal les dijeron que iban a cobrarles el agua de acuerdo al tipo de casas, es decir, si se miraban humildes o era de dos plantas, así sería la tarifa.

El agua llega con mucho olor a óxido, situación que les obliga que tengan que lavar su tanque de manera constante, además la ropa se mancha o les salen ronchas, situación por la que tienen que estar comprando agua.

Piden que al COAPATAP lave el pozo o que tome las medidas correspondientes para limpiar esa suciedad que sale, porque los recibos bien que llegan altos y si no pagan, les cobran recargos.

“Como que no hay ningún control de calidad en el pozo, no lo lavan, la vez pasada que se tuvo una junta, se dieron cuenta que solo a un 10% le viene de 107 pesos el cobro mensual, mientras que al resto le llega bastante caro”, dijo.

El agua no llega con presión, esa es otra de las problemáticas que viven y cuando fueron a una junta les dijeron que el Congreso fue el que había ordenado que subieran la cuota del agua, entonces en lugar de apoyar a la clase baja más la están subiendo. EL ORBE / Rodolfo Hernández González