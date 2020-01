Bomberos de Tapachula Trabajan con Equipos Obsoletos

* Solicitan Ayuda a la Población por Medio del Redondeo.

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero.- A pesar de la alta demanda de servicios tanto por accidentes, eventos por fenómenos naturales e incendios de pastizales y forestales, el Cuerpo de Bomberos carece de equipamiento.

Abel Victorio de la Cruz, Presidente del Patronato de Bomberos de Tapachula, A. C., informó que los recursos que les han llegado a través de la cooperación de 2 Pesos que hacen los usuarios a través del Coapatap son empleados para la compra de combustible, para la reparación de los vehículos y compensaciones de los bomberos voluntarios, lo cual es insuficiente, porque hubo meses que han consumido hasta 30 mil Pesos de combustible ante la alta demanda de servicios.

De lo que se recauda de la cooperación de los usuarios ha estado entre 70 mil a 75 mil Pesos, mucha gente dice que es un dineral el que recibe bomberos, pero la realidad es que son muchas las necesidades que se tienen, entre ellas los equipos de protección personal que ya tienen demasiado tiempo de utilización y ya son obsoletos, dijo.

A través del redondeo que las personas hicieron a través de OXXO, se recaudaron 125 mil Pesos, destacó, que se utilizarán para la compra de tres equipos de protección personal, con un costo cada uno de 47 mil Pesos, aproximadamente.

Cada equipo consiste en chaquetón, pantalonera, botas, guantes, casco, una protección para que no le llegue tanto la radiación del fuego y puedan penetrar cuando hay un incendio, por si hay que entrar a rescatar a una persona, para que el elemento no ponga en riesgo su integridad física y su salud, actualmente están limitados para prestar este servicio de auxilio.

Bomberos no solamente atiende Tapachula, sino que cubren 100 kilómetros a la redonda, aunque han llegado más allá de Huixtla, como cuando se volcó un tráiler y necesitaban la ayuda, situación por la que en los próximos días buscarán a los Presidentes Municipales de Suchiate, Huixtla, Tuxtla Chico, Mazatán, Cacahoatán, para plantearles que necesitan de su apoyo, para que ellos a su vez puedan seguir apoyando a la población, porque aunque en los municipios cuentan con sus equipos de Protección Civil, muchas de las veces requieren de los Bomberos porque tiene personal capacitado. EL ORBE/Rodolfo Hernández González